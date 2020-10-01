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Dünya Fransızlar endişeli Türkiyenin oyun değiştirici SİHAları savaşta ezberleri bozdu
ORTADOĞU

Fransızlar endişeli: Türkiye'nin oyun değiştirici SİHA'ları savaşta ezberleri bozdu

Fransız haber ajansı AFP, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine gerçekleştirdiği operasyonlarda her geçen gün SİHA'ları daha aktif kullandığına dikkat çekti. "Türkiye'nin Kuzey Irak'ta askeri insansız hava aracı kullanması, PKK'ya karşı savaşında ezber bozdu." ifadelerine yer verilen analizde, Bayraktar TB2'lerin F-16'ların yerini aldığına dikkat çekildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayraktar TB-2
Bayraktar TB-2

Türk SİHA'larının Suriye, Irak, Libya ve son olarak Dağlık Karabağ'daki operasyon kabiliyeti dünya basınının gündeminden düşmüyor.

Fransız haber ajansı AFP, Türk SİHA'larının Irak'ın kuzeyinde 'oyun değiştirici' rol üstlendiğine dikkat çekti.

Analizde AFP'nin konuştuğu PKK kaynakları, "SİHA görmediğimiz tek bir gün yok, o kadar alçaktan uçuyorlar ki.." ifadelerine yer verdi.

  • Haber analizde ayrıca, "Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde SİHA'ları, PKK'ya karşı savaşında ezber bozdu" denildi.

OPERASYONLARIN MALİYETİNİ DÜŞÜRÜYOR

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyine düzenlediği operasyonlarda SİHA'ları etkin şekilde kullanması ile masraflarını büyük oranda azalttığına dikkat çekilerek, "Ankara, F-16'lar yerine daha uzun havada kalan, gözetleme yapan ve daha masrafsız TB-2 Bayraktar'ı devreye alıyor." vurgusu yapıldı.

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Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
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Teröristlerin korkulu rüyası oldu: Türkiye'nin havadaki silahlı gözü TB2 SİHA
Türkiye son yıllarda savunma sanayide peş peşe attığı adımlar ile tüm dünyada adından söz ettiriyor. Karada, havada ve denizde yerli olarak geliştirilen ürünler ile dışa bağımlılık büyük oranda azalırken, içeride ve dışarıda yürütülen operasyonlarda ise tarihi başarıların kapısı bir bir aralanıyor. Gelin birlikte bu başarıların perde arkasındaki araç ve silahları tek tek inceleyelim. Savunmadaki Türkler programının ilk konuğu Bayraktar TB2... Yerli ve milli SİHA terör örgütlerinin korkulu rüyası haline gelirken, sınır dışı operasyonlarda ise dengeler değişti.


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