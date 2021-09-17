Paris’in simgesi Arc de Triomphe anıtı kumaşa sarıldı

Tarihi Arc de Triomphe anıtının kumaşla sarılması Fransızlar'ın tepkisine neden oldu.

Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan tarihi ünlü Arc de Triomphe anıtı plastik mavi kumaşla sarıldı. Fransızların tepkisine neden olan örtünün sarılma nedeni ise sanat.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki kültürel ve doğal abideleri plastik kumaşlarla giydiren ünlü sanatçı Christo Vladimirov Javacheff, ölümünün ardından yaptığı işlerle adından söz etmeye devam ediyor. Daha önce Avustralya, New York ve Berlin’de tarihi simgeleri kumaş örtülerle kaplayan Bulgar sanatçı Javacheff bu kez de Arc de Triomphe’ye ilham oldu.

25 BİN METREKARE KUMAŞ HARCANDI

Paris’in simgeleri arasında gösterilen Arc de Triomphe, 25 bin metrekarelik gümüşe çalan mavi kumaş ile kaplandı.

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Sanat eleştirmenleri Arc de Triomphe’nin son halini çirkin, demode, ekoloji karşıtı ve ‘ulusa karşı işlenmiş bir suç’ olarak nitelerken, sosyal medyada da tepkiler yükseldi. Ancak tüm bu tepkilere rağmen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron önceki gün kumaşla kaplanan anıtın açılışı için Champs-Élysées’deydi.

Arc de Triomphe Javacheff’in hayalini kurduğu proje olarak biliniyordu ve yeğeni Vladimir Yavachev tarafından yürütülüyordu. Ancak Javacheff 84 yaşında proje henüz tamamlanamadan hayatını kaybetti. Fransa’da geçen yıl Arc de Triomphe’ın dönüştürülme kararı verildi.

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