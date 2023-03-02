G20 depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı

Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "G20 Dışişleri Bakanları, deprem nedeniyle saygı duruşunda bulundular ve taziyelerini yinelediler. Destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik." ifadelerini kullandı.