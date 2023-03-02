G20 depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı
Türkiye'yi sarsan ve 11 ili kapsayan depremin ardından yabancı ülkelerin destek mesajları devam ediyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı.
'DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'
'DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'
Hindistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise,
"G20 Dışişleri Bakanları, deprem nedeniyle saygı duruşunda bulundular ve taziyelerini yinelediler. Destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik."
dedi.
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2 saat önce
G20 depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı
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