|
Reklam
Reklam
Dünya

G20 depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı

Hindistan'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı, 6 Şubat'ta meydana gelen, Türkiye'yi sarsan Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için saygı duruşuyla başladı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise, "Destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik." ifadelerini kullandı.

09:08 . 2/03/2023 Perşembe
Yeni Şafak
G20 depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı

G20 depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı

Türkiye'yi sarsan ve 11 ili kapsayan depremin ardından yabancı ülkelerin destek mesajları devam ediyor. Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı 6 Şubat'ta meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı.


'DESTEKLERİ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ'


Hindistan'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ise,
"G20 Dışişleri Bakanları, deprem nedeniyle saygı duruşunda bulundular ve taziyelerini yinelediler. Destek ve dayanışmaları için teşekkür ettik."
dedi.


#G20
#Hindistan
#Dışişleri Bakanı
#Mevlüt Çavuşoğlu
2 saat önce
default-profile-img
G20 depremde hayatını kaybedenler için saygı duruşu ile başladı
Merdan Yanardağ: Erdoğan kazanırsa sorumlusu Akşener
Süper Lig yeniden başlıyor: İşte 24. hafta programı
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 218'e yükseldi
Hiç fay hattı bulunmuyor: Deprem riski en az olan il
Bakan Özer: 202 bin 817 depremzede öğrenciye nakil imkânı sağlandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.