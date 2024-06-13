G7 liderleri İtalya'da toplandı: Gündemde hangi konular var?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-İspanya İş Forumu'nda dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya ile ilişkilerimizi kazan kazan ilkesiyle geliştireceğiz. Hükümetler arası zirve toplantısının temel sütunu bu. Potansiyelimiz bizlere daha ileri gitme cesareti veriyor" dedi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, 'Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız." diyerek İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 37 bin insanın göz göre göre katledildiği Gazze'deki mezalime karşı tavrını takdir etti.