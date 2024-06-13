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Dünya

G7 liderleri İtalya'da toplandı: Gündemde hangi konular var?

İtalya, Japonya, ABD, İngiltere, Kanada, Fransa ve Almanya'dan oluşan G7 ülkelerinin liderleri, İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesinde bulunan Itria Vadisi'ndeki Borgo Egnazia Oteli'nde toplandı. Liderlerin gündeminde; Rusya-Ukrayna Savaşı, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna yararına kullanılması, Orta Doğu'daki gelişmeler, Afrika, Hint-Pasifik'teki durum, göç, iklim değişikliği, enerji ve yapay zeka gibi konular var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ise yarın zirve oturumuna katılacağı öngörülüyor.

14:00 - 13/06/2024 Perşembe
DHA
G7 Liderler Zirvesi başladı.
G7 Liderler Zirvesi başladı.

Dünyanın sanayileşmiş 7 büyük ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, dönem başkanı İtalya'nın Borgo Egnazia beldesinde başladı.


İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, ABD Başkanı Joe Biden, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Japonya Başbakanı Fumiyo Kişida ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak, Itria Vadisi'ndeki Borgo Egnazia Oteli'nde bir araya geldi.

Toplantıda ayrıca Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de bulunuyor.

G7 programına göre liderler bugün Afrika, İklim Değişikliği ve Kalkınma, Orta Doğu ve Ukrayna oturumlarında fikir alışverişinde bulunacak. Yerel saatle 14.00'te Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin de toplantının yapıldığı otele geleceği aktarıldı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın İtalya'da dünya liderleriyle yüksek düzeyli zirve oturumuna katılacağı öngörülüyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya seslendi: Vicdan sahibi hiçbir ülkenin böyle bir tabloyu kabullenmesi mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye-İspanya İş Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye-İspanya İş Forumu'nda dünyaya seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İspanya ile ilişkilerimizi kazan kazan ilkesiyle geliştireceğiz. Hükümetler arası zirve toplantısının temel sütunu bu. Potansiyelimiz bizlere daha ileri gitme cesareti veriyor" dedi. İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gösteren Erdoğan, 'Ateşkes çağrılarına kan dökerek karşılık veren şımarıklıkla karşı karşıyayız." diyerek İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in 37 bin insanın göz göre göre katledildiği Gazze'deki mezalime karşı tavrını takdir etti.


#G7
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