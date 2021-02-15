Gara şehitlerini görmezden gelen Fransızlardan "Öcalan'a özgürlük" naraları

Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde 10 Şubat tarihinde terör örgütü PKK’ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyonlarda 53 terörist öldürüldü.
Operasyona ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun tamamlandığını ve terör örgütünün mağarada rehin tuttuğu 13 vatandaşımızı katlettiğini aktardı.
Söz konusu gelişme dünya kamuoyunda da büyük yankı buldu. Birçok müttefik ülke Türkiye’nin yanında olduğunu ve PKK’yı kınadığını açıkladı.
Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istediler
NATO müttefikimiz Fransa ise bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.
13 Türk vatandaşının katledilmesi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmazken La Marseillaise isimli gazete örgüte destek veren bir manşete imza attı.
Bugünkü kapağında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafına yer veren gazete, “Öcalan’a özgürlük” çağrısında bulundu.
Bir çağrı da l’Humanité gazetesinden: Müzakereler için Öcalan serbest bırakılmalı
Öte yandan benzer bir haber I’Humanité gazetesinden geldi.
Türkiye ile müzakere için teröristlerin şart koştuğunu vurgulayan gazete, “Öcalan serbest bırakılmalı” ifadelerine yer verdi.