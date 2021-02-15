Dünya Gara şehitlerini görmezden gelen Fransızlardan "Öcalana özgürlük" naraları
AVRUPA

Gara şehitlerini görmezden gelen Fransızlardan "Öcalan'a özgürlük" naraları

Terör örgütü PKK’nın Gara’da 13 Türk vatandaşını şehit etmesinin hemen ardından Fransa’da yayın hayatını sürdüren La Marseillaise isimli gazete örgüte destek niteliğinde bir manşete imza attı. Gazete, PKK’nın elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafını kullanarak ‘özgürlük’ çağrısı yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
La Marseillaise gazetesinin bugünkü manşeti.
La Marseillaise gazetesinin bugünkü manşeti.

Irak’ın kuzeyinde yer alan Gara bölgesinde 10 Şubat tarihinde terör örgütü PKK’ya yönelik Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından başlatılan operasyonlarda 53 terörist öldürüldü.

Operasyona ilişkin açıklama yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun tamamlandığını ve terör örgütünün mağarada rehin tuttuğu 13 vatandaşımızı katlettiğini aktardı.

Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti
GÜNDEM
Bakan Akar açıkladı: PKK Gara bölgesinde alıkoyduğu 13 vatandaşımızı mağarada şehit etti

Söz konusu gelişme dünya kamuoyunda da büyük yankı buldu. Birçok müttefik ülke Türkiye’nin yanında olduğunu ve PKK’yı kınadığını açıkladı.

Gara'da şehit olan 13 Türk vatandaşı için ABD'den başsağlığı mesajı
GÜNDEM
Gara'da şehit olan 13 Türk vatandaşı için ABD'den başsağlığı mesajı

Teröristbaşı Öcalan'a özgürlük istediler

NATO müttefikimiz Fransa ise bu konuda sessiz kalmayı tercih etti.

13 Türk vatandaşının katledilmesi hakkında herhangi bir resmi açıklama yapılmazken La Marseillaise isimli gazete örgüte destek veren bir manşete imza attı.

Bugünkü kapağında PKK elebaşı Abdullah Öcalan’ın fotoğrafına yer veren gazete, “Öcalan’a özgürlük” çağrısında bulundu.

La Marseillaise gazetesinin bugünkü manşeti.

Bir çağrı da l’Humanité gazetesinden: Müzakereler için Öcalan serbest bırakılmalı

Öte yandan benzer bir haber I’Humanité gazetesinden geldi.

Türkiye ile müzakere için teröristlerin şart koştuğunu vurgulayan gazete, “Öcalan serbest bırakılmalı” ifadelerine yer verdi.

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