Gaspçı İsraillilerden Mescid-i Aksa'ya 30 kez baskın: Tel Aviv ezanı yasakladı

18:583/05/2026, Pazar
AA
Filistin Vakıflar Bakanlığı, bazı günlerde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyen İsraillilerin sayısının 600'ü aştığını belirtti.
Filistin Vakıflar Bakanlığı, nisan ayında kutsal mekanlara yönelik ihlalleri açıkladı. Buna göre Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, polis korumasında Mescid-i Aksa’ya 30 kez baskın düzenlerken, Tel Aviv yönetimi tarafından Harem-i İbrahim Camisi’nde ezan 91 kez yasaklandı. Açıklamada, uluslararası topluma ihlallerin durdurulması için müdahale çağrısı yapıldı.

Filistin Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi'ndeki ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Yüzlerce işgalciden Mescid-i Aksa'ya baskın

Buna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, söz konusu süre zarfında İsrail polisinin korumasında 30 defa Aksa'ya baskın düzenledi ve caminin avlusunda dini ritüellerini icra etti.

Bazı günlerde Aksa'ya baskın düzenleyen İsraillilerin sayısı 600'ü aştı.

Harem-i İbrahim Camisi'nde 91 kere ezan yasaklandı

Aynı dönemde işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentinde yer alan Harem-i İbrahim Camisi'ne 376 İsrail askeri baskın yaptı ve camide ezan okunması 91 kere yasaklandı.

İhlaller arasında namaz kılanlara yönelik aramaların sıkılaştırılması ve camiye ait bazı bölüm ve kapıların kapatılması da yer aldı.

Açıklamada, uluslararası topluma söz konusu ihlallerin sonlandırılması, kutsal mekanların ve Kudüs'ün mevcut statüsünün korunması için müdahale etme çağrısı yapıldı.



