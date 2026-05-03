Gaspçı İsraillilerden Mescid-i Aksa'ya 30 kez baskın: Tel Aviv ezanı yasakladı

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, nisan ayında Mescid-i Aksa'ya 30 kez baskın düzenlediği, Tel Aviv yönetiminin de Harem-i İbrahim Camisi'nde 91 kere ezanı yasakladığı belirtildi.

Filistin Vakıflar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, geçen ay Aksa ve Harem-i İbrahim Camisi'ndeki ihlallere ilişkin bilgi verildi.

Buna göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, söz konusu süre zarfında İsrail polisinin korumasında 30 defa Aksa'ya baskın düzenledi ve caminin avlusunda dini ritüellerini icra etti.