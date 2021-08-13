Gazne ve Herat da düştü: Taliban Kabil'e ilerliyor

Afganistan’da Taliban güçlerinin son bir haftada hızlı ilerleyişi başkent Kabil’i tehdit etmeye başladı. Taliban güçleri dün Afganistan’ın güneydoğusunda, Kabil’e 150 km uzaklıktaki stratejik Gazne ile batıdaki Herat vilayetinin merkezinde hakimiyet sağladı. Böylece Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban’a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, Gazne ve Herat ile 11’e yükseldi. Öte yandan Taliban güçleri ülkenin kuzeyindeki Kunduz havalimanında, ABD’ye ait çok sayıda zırhlı askeri araca ve mühimmata da el koydu. Ele geçirilen malzemeler arasında ABD’ye ait bir insansız hava aracı da var.

GÜNDEM Taliban lideriyle görüşebilirim: Türkiye yol geçen hanı değil

KOLORDUNUN SİLAHLARINI YAĞMALADI

Afganistan’ın kuzey, kuzeydoğu ve batı vilayetlerinde saldırılarını artıran Taliban, dün ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi. Kunduz vilayetinde bulunan 217 Pamir Kolordu Komutanlığı’nın Taliban’ın kontrolüne geçtiği bildirildi. Kolordu komutanlığındaki tüm silah ve mühimmatlarla havalimanındaki bazı helikopterlerin de Taliban’ın eline geçtiği aktarıldı.

DÜNYA Taliban Afganistan’da ilerleyişini sürdürüyor: Kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 9’a yükseldi

90 GÜNDE ALABİLİR

Öte yandan Reuters, ABD istihbaratlarının Taliban’ın Kabil’i 30 gün içinde ablukaya alabileceği ve 90 gün içinde de ele geçirebileceği yönünde tahminleri olduğunu bildirdi. Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki Amerikalı personelin tahliyesi için 3 bin askerin Afganistan’a gönderileceğini ve bu birliklerin sadece tahliye görevini icra edeceklerini bildirdi.

REKLAM

DÜNYA Afganistan’ın en büyük üçüncü kenti de Taliban kontrolüne geçti

GÜÇ PAYLAŞIMI İDDİASI

Diğer taraftan Katar’ın başkenti Doha’da Afgan hükûmeti ve Taliban arasında devam eden uzlaşı görüşmelerinde, Kabil yönetiminden sürpriz bir teklif geldiği belirtildi. Al Jazeera’nın aktardığı bilgiye göre, Taliban’ın saldırılarına son vermesi karşılığında Afgan hükûmetinin güç paylaşımı teklifinde bulunduğu iddia edildi. Doha’da bulunan Afgan yetkililer ise iddiayı yalanlamadı.

DÜNYA Taliban ilk kez bir kolordu komutanlığı ele geçirdi

Üç aşamalı plan

Taliban ilerleyişi sürerken beş hafta önce Afganistan İçişleri Bakanlığı görevine getirilen General Abdul Satar Mirzakwal, ülkede hakimiyeti sağlamak adına üç aşamalı bir plan hazırlandığını belirtti. Buna göre, yetki devri yoluyla, ülke içindeki yerel grupların silahlandırılarak takviye edilmesi, mevzilerini terk eden askerlerin yeniden görev yerlerine dönmesi, şehirler etrafında güvenlik hatları oluşturulması ve tüm bunların ardından karşı saldırının yapılması planlanıyor.

Taliban’ın ele geçirdiği malzemeler arasında ABD yapımı zırhlı araçlar ve bir de Scan Eagle insansız hava aracı bulunuyor.

Erdoğan’ın Afganistan çıkışı ses getirdi