Gazne ve Herat da düştü: Taliban Kabil'e ilerliyor

Afganistan’da Taliban güçlerinin son bir haftada hızlı ilerleyişi başkent Kabil’i tehdit etmeye başladı. Taliban güçleri dün Afganistan’ın güneydoğusunda, Kabil’e 150 km uzaklıktaki stratejik Gazne ile batıdaki Herat vilayetinin merkezinde hakimiyet sağladı. Böylece Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde Taliban’a karşı kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı, Gazne ve Herat ile 11’e yükseldi. Öte yandan Taliban güçleri ülkenin kuzeyindeki Kunduz havalimanında, ABD’ye ait çok sayıda zırhlı askeri araca ve mühimmata da el koydu. Ele geçirilen malzemeler arasında ABD’ye ait bir insansız hava aracı da var.
KOLORDUNUN SİLAHLARINI YAĞMALADI
- Afganistan’ın kuzey, kuzeydoğu ve batı vilayetlerinde saldırılarını artıran Taliban, dün ilk kez bir kolordu komutanlığını ele geçirdi. Kunduz vilayetinde bulunan 217 Pamir Kolordu Komutanlığı’nın Taliban’ın kontrolüne geçtiği bildirildi. Kolordu komutanlığındaki tüm silah ve mühimmatlarla havalimanındaki bazı helikopterlerin de Taliban’ın eline geçtiği aktarıldı.
90 GÜNDE ALABİLİR
Öte yandan Reuters, ABD istihbaratlarının Taliban’ın Kabil’i 30 gün içinde ablukaya alabileceği ve 90 gün içinde de ele geçirebileceği yönünde tahminleri olduğunu bildirdi. Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü John Kirby, Kabil Büyükelçiliğindeki Amerikalı personelin tahliyesi için 3 bin askerin Afganistan’a gönderileceğini ve bu birliklerin sadece tahliye görevini icra edeceklerini bildirdi.
GÜÇ PAYLAŞIMI İDDİASI
- Diğer taraftan Katar’ın başkenti Doha’da Afgan hükûmeti ve Taliban arasında devam eden uzlaşı görüşmelerinde, Kabil yönetiminden sürpriz bir teklif geldiği belirtildi. Al Jazeera’nın aktardığı bilgiye göre, Taliban’ın saldırılarına son vermesi karşılığında Afgan hükûmetinin güç paylaşımı teklifinde bulunduğu iddia edildi. Doha’da bulunan Afgan yetkililer ise iddiayı yalanlamadı.
Üç aşamalı plan
Taliban ilerleyişi sürerken beş hafta önce Afganistan İçişleri Bakanlığı görevine getirilen General Abdul Satar Mirzakwal, ülkede hakimiyeti sağlamak adına üç aşamalı bir plan hazırlandığını belirtti. Buna göre, yetki devri yoluyla, ülke içindeki yerel grupların silahlandırılarak takviye edilmesi, mevzilerini terk eden askerlerin yeniden görev yerlerine dönmesi, şehirler etrafında güvenlik hatları oluşturulması ve tüm bunların ardından karşı saldırının yapılması planlanıyor.
Erdoğan’ın Afganistan çıkışı ses getirdi
- Önceki gün katıldığı bir televizyon programında Afganistan’ın son durumuyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Taliban’la bazı görüşmelere varıncaya kadar şu anda ilgili kurumlarımız çalışıyor. Hatta belki benim bile onların lideri durumunda olacak olanı kabul etme durumum olabilir” sözleri yabancı medyada ses getirdi. Haberlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Afganistan’da barışı sağlamak için çabası öne çıktı. İngiliz haber ajansı Reuters, haberi tüm abonelerine, “Türkiye, Taliban’ın ilerleyişine rağmen Kabil Havalimanı’nın işletmesi için istekli” başlığıyla geçerken, Katar merkezli Al Jazeera kanalı da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kritik açıklamasını, “Erdoğan, Taliban lideriyle görüşebileceğini söyledi” başlığıyla verdi. Pakistan merkezli The News haber sitesi de haberi, “Erdoğan Afganistan’da barış için çabayı artırma teklifinde bulundu” başlığıyla duyurdu. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli The National News da gelişmeyi okuyucularına, “Erdoğan Afganistan’da barışı sağlamak için Taliban liderleriyle görüşebileceğini dile getirdi” içeriğiyle bir habere yer verdi. Yunan medyasında da Greek Times ve Kathimerini gazeteleri Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını okuyucularına duyurdu.