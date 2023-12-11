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Gazze için küresel grev çağrısı: Lübnan'da kamu kurumları bir gün tatil edildi

Lübnan'da, İsrail'in saldırısı altındaki Gazze Şeridi'ndeki Filistinliler için yapılan küresel grev çağrısına yanıt ve dayanışma için ülkedeki devlet kurumları 1 gün tatil edildi.

07:39 - 11/12/2023 Pazartesi
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan haberde, Lübnan Başbakanı Necib Mikati'nin, Filistin için "küresel grev çağrısına" yönelik aldığı Bakanlar Kurulu kararına yer verildi.

Mikati'nin, Gazze, Filistin ve Lübnan'ın güneyindeki köy sakinleri ile dayanışma için küresel grev çağrısına yanıt olarak 11 Aralık'ta tüm devlet kurumları ve belediyeleri tatil ettiği kaydedildi.


Başbakan Mikati'nin kararından sonra Lübnan Eğitim Bakanı Abbas Halebi de buna benzer bir açıklama yaptı.

Halebi, özel okullar dahil olmak üzere ülkedeki tüm okulların aynı gerekçe ile 1 gün tatil edildiğini duyurdu.


İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını durdurmak için 11 Aralık'ta başlayan, Müslüman ülkeler başta olmak üzere tüm dünyada küresel grev çağrısı yapılmıştı.



Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'de yüzlerce kişinin sığındığı bir okulu vurdu: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var
Eli kanlı İsrail ordusu Gazze'de yüzlerce kişinin sığındığı bir okulu vurdu: Çok sayıda can kaybı ve yaralı var

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin sığındığı Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı. Alçak saldırı sonrası çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu bildirildi. İsrail ordusunun, Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise 11 sivil öldü, onlarcası yaralandı. Öte yandan İsrail'in karadan ve havadan yoğun saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki yüzlerce Filistinlinin, İsrail'in tehditleri nedeniyle batı bölgelerine ya da Gazze Şeridi'nin en güneyinde yer alan Refah kentine doğru zorla yerinden edilme süreci de devam ediyor.




#Beyrut
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#Gazze
#Grev
3 saat önce
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