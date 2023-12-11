Gazze için küresel grev çağrısı: Lübnan'da kamu kurumları bir gün tatil edildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda, yerinden edilmiş yüzlerce kişinin sığındığı Birleşmiş Milletlere (BM) ait bir okulu bombaladı. Alçak saldırı sonrası çok sayıda can kaybı ve yaralı olduğu bildirildi. İsrail ordusunun, Refah kenti ile orta kesimdeki Nuseyrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılarda ise 11 sivil öldü, onlarcası yaralandı. Öte yandan İsrail'in karadan ve havadan yoğun saldırılarına maruz kalan abluka altındaki Gazze Şeridi'nin güneyinde yer alan Han Yunus'taki yüzlerce Filistinlinin, İsrail'in tehditleri nedeniyle batı bölgelerine ya da Gazze Şeridi'nin en güneyinde yer alan Refah kentine doğru zorla yerinden edilme süreci de devam ediyor.