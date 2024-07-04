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Dünya

Gazze İsrail askerlerine mezar oluyor: 677'ye yükseldi

Terör devleti İsrail'in eli kanlı ordusu, Gazze Şeridi'nde bir subayının daha öldüğünü, iki askerinin de ağır yaralandığını açıkladı. Ölen İsrail askerlerinin sayısı 322'si Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 677'ye yükseldi.

09:09 - 4/07/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

Katil İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Givati Tugayı'nda takım komutanı Yüzbaşı Roy Miller'ın (21), Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü belirtildi.


Aynı olayda iki İsrail askerinin de ağır yaralandığı kaydedildi.


Böylece, Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 322'si Gazze'yi karadan işgal sürecinde olmak üzere 677'ye yükseldi.


İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana yoğun hava saldırıları düzenlediği Gazze Şeridi'nde 27 Ekim 2023'ten beri de kara saldırıları düzenliyor.


Gazze'yi karadan işgale girişen İsrail askerleri ile Filistinli direnişçiler arasında sık sık çatışmalar yaşanıyor.



#İsrail
#Gazze
#Roy Miller
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