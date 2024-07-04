Gazze İsrail askerlerine mezar oluyor: 677'ye yükseldi

İsrailli emekli Tümgeneral Yitzhak Brik, Gazze'de çok şey kaybettiklerini ve yaşananların büyük bir rezalet olduğunu söyledi. Brik, yerel bir radyoya yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve gelinen süreçle ilgili değerlendirmelerde bulundu.