Gazze İsrail saldırılarıyla harabeye döndü

Terör devleti İsrail, Gazze'yi açık hava hapishanesine çevirdi...
7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren ve son olarak Refah'a giren İsrail, 1 milyondan fazla kişiyi yerinden etti.
İsrail ordusu, 3 haftaya yakın kara saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelerden ise çekildi ancak geriye yürek burkan görüntüler kaldı.
İsrail'in neden olduğu tahribat ortaya çıktı
İsrail ordusunun çekilmesinin ardından, yerleşim yerleri ve altyapıdaki yıkım ve tahribat ortaya çıktı.
Binalar yerle bir oldu
İsrail bombardımanı sonucu bölgedeki Şeyh Zayed Kuleleri konutları ve çok sayıda bina harabeye döndü.