Gazze İsrail'e mezar oluyor: Resmen duyurdular! 21 katil asker daha öldü

'Aklını ve vicdanını yitirmiş' işgalciler, 'namaz kılan İsrail askeri' fotoğraflarıyla Müslümanları kandırabileceğini sanıyor. İsrail, Gazze'de yaptığı soykırımı örtbas etmek için, "Müslümanlar ile Yahudiler birlikte çok iyi yaşıyorlar" mesajlı propaganda yapmaya başladı. Gazeteciler ve resmi kanallar aracılığıyla geçtiğimiz yıllarda da yaydıkları 'namaz kılan İsrail askeri' fotoğraflarını, dün bir kez daha dolaşıma soktular. Siyonist İsrail askerini Kabe'ye döndürüp dua ettirdiler. "Müslüman İsrail askerine" ayakkabıyla ve vakit dışında namaz kıldırdılar.