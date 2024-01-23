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Dünya

Gazze İsrail'e mezar oluyor: Resmen duyurdular! 21 katil asker daha öldü

Terör devleti İsrail ordusu, dün 21 eli kanlı askerinin daha Gazze'de öldüğünü duyurdu. Konuyla ilgili bir açıklama İsrail Savunma Bakanı Gallan'tan da geldi. Tel Aviv yönetiminin ağır kayıpla ilgili yayın yasağı getirdiği iddia ediliyor.

09:20 - 23/01/2024 Salı
Güncelleme: 09:51 - 23/01/2024 Salı
AA
Arşiv
Arşiv

IDF sözcüsü 'Gazze'nin güneyinde Hamas'ın RPG ateşi sonucu çöken bina nedeniyle 21 asker öldü' dedi.

Konuyla ilgili bir açıklamada İsrail Savunma Bakanı Gallan'tan geldi. Gallant sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada "Zor ve acı dolu bir sabah, kalplerimiz kıymetli ailelerimizin en zor saatlerinde yanındayız" ifadelerine yer verdi.


Gallant mesajının devamında ise "Bu savaş İsrail'in önümüzdeki on yıllardaki kaderini belirleyecek; ölen askerlerimiz savaş hedeflerine ulaşmak için bir zorunluluktur" ifadesine yer verdi.

  • Tel Aviv yönetiminin bununla ilgili yayın yasağı getirdiği iddia ediliyor.




#İsrail
#Gazze
#Hamas
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