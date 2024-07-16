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Gazze kasabı esir takasını sabote ediyor: İsrail basınına göre Netanyahu Ben-Gvir'in baskılarına dayanamıyor

Siyonist İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kabinesindeki aşırı sağcı kanadın baskısı nedeniyle Tel Aviv ile Hamas arasında dolaylı müzakereleri yapılan esir takasını sabote ettiği belirtildi. Kaynaklar, Netanyahu'nun esir takası müzakerelerini koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in baskısı nedeniyle sabote ettiği yorumunda bulundu.

19:42 - 16/07/2024 Salı
AA
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun olası esir takası mutabakatı için 2 yeni şart daha ortaya atmasına dikkat çekildi.
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun olası esir takası mutabakatı için 2 yeni şart daha ortaya atmasına dikkat çekildi.

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatına varılması için yapılan müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Söz konusu kaynaklar, Hamas'ın müzakerelerde "büyük tavizler" verdiğini ileri sürdü. Olası bir mutabakatın ilk aşamasında Hamas'ın 18 İsrailli esiri serbest bırakmayı önerdiği, Tel Aviv tarafının ise bu sayının 33'e çıkarılmasına ısrar ettiği ifade edildi.
Müzakereler devam ederken Netanyahu'nun olası esir takası mutabakatı için 2 yeni şart daha ortaya atmasına dikkati çekildi.

Bunlardan ilki "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki İsrail askerlerinin geri çekilmeyeceği şartı olarak öne çıkıyor.

Netanyahu'nun diğer şartı ise Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyeceği açıklaması oldu.

Söz konusu kaynaklar, Netanyahu'nun bu şartları ortaya atarak, esir takası müzakerelerini sabote ettiğini ifade etti.

Kaynaklar, Netanyahu'nun esir takası müzakerelerini koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in baskısı nedeniyle sabote ettiği yorumunda bulundu.

Gazze'ya saldırıların devam etmesini isteyen Ben-Gvir, sık sık Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden ayrılma tehdidinde bulunuyor.




#Gazze
#İsrail
#Binyamin Netanyahu
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