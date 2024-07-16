Gazze kasabı esir takasını sabote ediyor: İsrail basınına göre Netanyahu Ben-Gvir'in baskılarına dayanamıyor

Terör devleti İsrail'in eli kanlı hükümeti kendi içinde kaynamaya devam ediyor. Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ortakları tarafından 'istenmeyen adam' olarak ilan edilen Savunma Bakanı Yoav Gallant'tan dikkat çeken bir talep geldi. Gallant, 7 Ekim'deki saldırılar ve sonrasında yaşanan ihmaller nedeniyle kendisi, Netanyahu ve üst düzey yetkililer dahil herkesin soruşturulması gerektiğini belirtti. Gallant'ın bu çıkışı, Netanyahu ile arasındaki gerginliğin bir göstergesi olarak yorumlandı.