Gazze kasabı esir takasını sabote ediyor: İsrail basınına göre Netanyahu Ben-Gvir'in baskılarına dayanamıyor

Jerusalem Post gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan kaynaklar, İsrail ile Hamas arasındaki esir takası mutabakatına varılması için yapılan müzakerelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Bunlardan ilki "Philadelphia Koridoru" olarak adlandırılan Gazze Şeridi'nin Mısır sınırındaki İsrail askerlerinin geri çekilmeyeceği şartı olarak öne çıkıyor.
Netanyahu'nun diğer şartı ise Hamas'ın askeri kanadı İzeddin el-Kassam Tugayları üyelerinin Gazze'nin kuzeyine geçişine izin verilmeyeceği açıklaması oldu.
Kaynaklar, Netanyahu'nun esir takası müzakerelerini koalisyon hükümetinde yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in baskısı nedeniyle sabote ettiği yorumunda bulundu.
Gazze'ya saldırıların devam etmesini isteyen Ben-Gvir, sık sık Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetinden ayrılma tehdidinde bulunuyor.