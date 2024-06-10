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Gazze Kasabı istifalar karşısında tutuştu: İstifa eden Gantz'a sert eleştiri

Terör devleti İsrail'in bebek katili başbakanı Binyamin Netanyahu, olağanüstü hal hükümetinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ı hedef aldı. Netanyahu, ''İsrail birçok cephede varoluşsal savaş verirken bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır.” ifadelerini kullandı.

00:52 - 10/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 00:57 - 10/06/2024 Pazartesi
AA
Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu
Gazze Kasabı Binyamin Netanyahu

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olağanüstü hal hükümetinden istifa eden Ulusal Birlik Partisi lideri Benny Gantz'ı “istifa kararını doğru zamanda almamakla” eleştirdi.

Netanyahu, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Ey Benny (Gantz), İsrail birçok cephede varoluşsal bir savaş veriyor. Şimdi bu durumu bırakmanın zamanı değil, güçlerini birleştirmenin zamanıdır.” dedi.

Kapısının Siyonist partilere açık olduğuna dikkati çeken Netanyahu, “Kapım, düşmanlarımıza karşı zafer kazanmaya ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamaya hazır her Siyonist partiye açık olacaktır.” ifadelerini kullandı.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz akşam saatlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8'inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gantz'tan kısa bir süre sonra da İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.


#Binyamin Netanyahu
#Gazze
#Savaş Kabinesi
#Benny Gantz
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