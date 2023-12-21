Gazze kasabı Netanyahu 75 gündür ölüm yağdırdığı Gazze'ye tehditler savurdu: Sadece iki seçenekleri var

"Savaşı sonuna kadar sürdüreceklerini" ifade eden İsrail Başbakanı, "Hamas ortadan kaldırılıncaya kadar, zafere kadar devam edecek. Duracağımızı düşünenlerin gerçeklikle bağlantısı yok. Hamas'ın ortadan kaldırılması, rehinelerimizin serbest bırakılması ve Gazze tehdidinin ortadan kaldırılması yönünde belirlediğimiz tüm hedeflere ulaşana kadar mücadeleyi bırakmayacağız" diye konuştu.