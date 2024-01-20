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Gazze kasabı Netanyahu ile eli kanlı ortağı Biden görüştü

Terör devleti İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırım saldırıları üç ayı geride bıraktı. İsrail'in katliamları sürerken, Gazze kasabı Binyamin Netanyahu ile onun eli kanlı ortağı ABD Başkanı Joe Biden, telefonda görüştü. 27 gün sonra yapılan ilk görüşmede Biden'ın, “masum sivilleri koruma sorumluluğunu" vurguladığı bildirildi.

00:47 - 20/01/2024 samedi
IHA
ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
ABD Başkanı Joe Biden - İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 27 gün sonra gerçekleştirdiği ilk telefon görüşmesinde, “masum sivilleri koruma sorumluluğunu" vurguladı.

Gazze kasabı Netanyahu ile onun eli kanlı ortağı Biden, 27 gün sonra ilk kez görüştü. İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Gazze Şeridi'ndeki durumun ele alındığı aktarıldı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Gazze'de tutulan tüm rehinelerin serbest bırakılması için sürdürülen çabaların da ele alındığını söyledi. Biden'ın Netanyahu'ya bölgedeki masum sivilleri koruma sorumluluğunu vurguladığını aktaran Kirby, ABD Başkanı'nın İsrail hükümetinin Gazze'ye büyük miktarda un sevkiyatına izin vermesini memnuniyetle karşıladığını belirtti. Kirby, görüşmede tarafların bölgeye deniz yoluyla yardım ulaştırılmasına yönelik seçenekler üzerinde de çalıştıklarını ifade etti.



#Joe Biden
#Binyamin Netanyahu
#Gazze
il y a 13 heures
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