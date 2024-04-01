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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu: Refah için hazırlanan planı onayladım gireceğiz

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün gece yaptığı açıklamada, “IDF'nin Refah için hazırladığı operasyon planını onayladım. IDF sivil halkın tahliyesi ve insani yardım sağlanması için hazırlıklıdır. Bu zaman alacaktır ama yapılacaktır. Refah'a gireceğiz ve Hamas'ı ortadan kaldıracağız” dedi.

10:40 - 1/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 10:41 - 1/04/2024 Pazartesi
DHA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu.

Gazze kasabı Netanyahu, dün gece düzenlediği basın toplantısında Refah kentine olası kara operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.


Açıklamada, “İsrail Savunma Kuvvetleri'nin Refah'a yönelik operasyonel planını da onayladım. İsrail Silahlı Kuvvetleri, sivil halkın tahliyesi ve insani yardım sağlanması için hazırlık yapıyor. Hem operasyonel hem de uluslararası anlamda doğru olan budur. Bu zaman alacak ama yapılacaktır. Refah'a gireceğiz ve oradaki Hamas taburlarını ortadan kaldıracağız. Bunun tek bir basit nedeni var, Refah'a girmeden zafer olmaz, oradaki Hamas taburlarını ortadan kaldırmadan da zafer olmaz. Bu, tüm rehinelerimizin geri gönderilmesini de içeren savaşın hedeflerinin temel bir parçasıdır” ifadelerini kullandı.

#Binyamin Netanyahu
#İsrail
#Refah
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