Gazze Kasabı Netanyahu Refah'a kara saldırısı açıklamasını tekrarladı: Uluslararası uyarıları hiçe sayıyor

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Türkiye'nin İsrail'in Gazze'deki Refah kentine saldırılarından rahatsız olduğunu belirterek, "Refah'ta yaşananlar artık İsrail'in Gazze halkına uyguladığı zulmün kategorik olarak yerinden edilme noktasına geldiğini gösteriyor. Bu da başta dediğim gibi, uluslararası hukuk ve uluslararası insani hukuk açısından bir suç teşkil ediyor. Bir an önce bunun durması lazım." dedi.