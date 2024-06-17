Gazze Kasabı Netanyahu 'Savaş Kabinesi'ni feshetti

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu savaş kabinesini feshetti. İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Benny Gantz'ın İsrail hükümetinden istifa etmesinden sekiz gün sonra Başbakan Benyamin Netanyahu'nun savaş kabinesinin feshedildiği belirtildi.





Başbakan Netanyahu Güvenlik Kabinesi oturumuna katılan bakanlara Savaş Kabinesi'ni feshetme ve ilgili tartışmaları daha geniş kapsamlı Güvenlik Kabinesi'nde yapma kararı aldığını açıkladı. Ancak Başbakan'a yakın çevrelerin, kararların Güvenlik Kabinesi'nde alınırken Savaş Kabinesi'ne benzer daha küçük bir forumda istişarelerde bulunacağını tahmin ettiğini dile getirdi.





Netanyahu'nun aralarında Savunma Bakanı Yoav Gallant ve savaş kabinesinde yer alan Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer'in de bulunduğu küçük bir bakan grubuyla Gazze savaşıyla ilgili istişarelerde bulunması bekleniyor.





'Gantz ayrıldıktan sonra artık böyle bir forum olmayacak'

Netanyahu'nun 16 Haziran'da yapılan dar kapsamlı güvenlik kabinesi toplantısında, acil durum askeri kabinesinin kurulmasının 'Gantz'ın talebi üzerine onunla yapılan koalisyon anlaşmasının bir parçası olduğunu' belirterek, "Gantz ayrıldıktan sonra artık böyle bir forum olmayacak" dediği ifade edildi.





Uluslararası ortaklarla gerginlik

Netanyahu, aşırı sağcı koalisyonunun milliyetçi-dindar ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in savaş kabinesine dahil olma talepleriyle karşı karşıya kalmıştı.





Bu hamlenin ABD de dahil olmak üzere uluslararası ortaklarıyla arasındaki gerginliği artırması bekleniyordu.





Savaş Kabinesi'nde kimler var ve ne için kuruldu?

İsrail'de Hamas'ın 7 Ekim Aksa Tufanı'ndan beş gün sonra bir savaş kabinesi kuruldu. Kabinedeki beş isim İsrail'in devam eden operasyonlarıyla ilgili kilit kararları veriyordu.





Başbakan Netanyahu yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail ordusunun Gazze'ye kara harekatının zamanlamasının İsrail savaş kabinesi tarafından "oybirliğiyle" belirleneceğini söylemişti.

Kabinede yer alan isimler;

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu (Üye)

İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant (Üye)

Muhalefetteki Ulusal Birlik Partisi lideri Binyamin (Benny) Gantz (Üye)

Tümgeneral Gadi Eisenkot (Gözlemci)

İsrail Stratejik İlişkiler Bakanı Ron Dermer (Gözlemci)







