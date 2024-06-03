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Gazze Kasabı Netanyahu soykırıma devam edecek: Ateşkes teklifine şartlı 'evet'

Terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Binyamin Netanyahu, esir takası ve ateşkes teklifi önerilerinin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici ateşkes sağlayacağını söyledi.

16:46 - 3/06/2024 Pazartesi
AA
Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız" dedi.
Netanyahu, "Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız" dedi.

Soykırımcı İsrail'in medyasında yer alan haberlere göre, Gazze Kasabı Netanyahu, Meclis'in Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada ABD Başkanı Joe Biden tarafından kamuoyuna açıklanan Gazze'de ateşkes ve esir takası teklifine karşı çıktı.


Biden'ın Gazze'ye saldırıları sona erdirme yönündeki teklife ilk tepkisini veren Netanyahu, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürdü.


Ateşkes ilan etmeye hazır olmadığını kaydeden ve Biden'ın açıklamalarını eleştiren Netanyahu,
"Biden (teklifinde) önemli bir ayrıntıdan bahsetmedi; ikinci aşamada İsrail savaşı bitirmeyi kabul etmedi, sadece savaşın sonunu 'tartışmak' istedi. Tartışmak ne anlama geliyor? Biz sadece kendi şartlarımız doğrultusunda tartışırız"
dedi.

Biden'ın açıklamalarına rağmen ilk aşamada serbest bırakılacak esirlerin sayısı üzerinde henüz anlaşmaya varılmadığını aktaran Netanyahu, anlaşmada pek çok detayın olduğunu ve tamamı başarılmadan saldırıların sonlandırılmayacağını söyledi.


Netanyahu,
"Esirlerin salıverilmesi için savaşa 42 gün ara verebiliriz, ama savaşı durduramayız"
dedi.

Anlaşmanın ayrıntılarını detaylandırmayacağını belirten Netanyahu, "Ancak ABD Başkanının tanımladığı şey doğru değil, henüz açıklanmayan daha fazla ayrıntı var." ifadelerini kullandı.


Başbakan Netanyahu, mevcut önerilerin Gazze'ye saldırıları durdurmayacağını, sadece Gazze'deki İsrailli esirlerin serbest bırakılması için geçici bir ateşkese yol açacağını söyledi.


Biden ateşkes teklifini duyurmuştu

ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta Beyaz Saray'daki konuşmasında, İsrail'in, 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu belirtmiş, ilk aşamada 6 haftalık ateşkes sürecinde, İsrail'in Gazze'deki yerleşim yerlerinden çekilmeyi ve tarafların elindeki rehinelerin bir bölümünün serbest bırakılmasını öngördüğünü söylemişti.


Biden, "çatışmaların kalıcı olarak sonlandırılması sürecine geçişle ilgili müzakerelerin yürütüleceği ikinci aşamada, erkek askerler dahil kalan hayatta olan tüm rehinelerin serbest bırakılacağını, İsrail'in Gazze'den çekileceğini (ilk aşamadaki), geçici ateşkesin kalıcı olarak çatışmaların sonlandırılmasına dönüşeceğini, ikinci aşamada tarafların tüm başlıklarda anlaşmaya varması ve ateşkesin kalıcı hale gelmesi durumunda ise üçüncü aşamaya geçileceğini, bu aşamada da Gazze'nin yeniden inşa sürecinin gündeme geleceğini ve tarafların elinde kalan ölü rehinelerin teslim edileceğini" aktarmıştı.






#İsrail
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#Ateşkes
#Gazze
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