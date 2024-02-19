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Dünya

Gazze kasabı Netanyahu'dan gerilimi artıracak yeni hamle: Ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlayacak

Gazze kasabı Netanyahu'ndan gerilimi artıracak bir hamle daha geldi. Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasına onay verdiği açıklanırken İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ise "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi" dedi. Karara ilişkin Hamas'tan yapılan açıklamada "Siyonist suçun ve dini savaşın derinleşmesi" ifadelerine yer verildi.

07:54 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
Netanyahu, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasına onay verdi
Netanyahu, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişinin kısıtlanmasına onay verdi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısının ardından Netanyahu konuya ilgili görüşünü açıkladı.


İsrail Kanal 13 Televizyonunun haberinde, İç Güvenlik Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak), İsrail içindeki Filistinlilerle polis arasında çatışmalar yaşanacağı yönündeki uyarılarına rağmen Netanyahu'nun, Filistinlilerin ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanmasına onay verdiği ifade edildi.

Bu konuyla ilgili nihai kararın ilerleyen günlerde alınmasının beklendiği kaydedildi.


Netanyahu

Haberde, ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya sınırlı sayıda Filistinlinin alınacağı aktarıldı.


Öte yandan, İsrail Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ramazan'da, Mescid-i Aksa'yla ilgili kısıtlamalar getirilecek ancak bunların ne olduğu henüz netleşmedi." ifadesini kullandı.


İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, daha önce X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

İsrail basınında geçen günlerde çıkan haberlere göre, Şin-Bet, siyasileri, İsrail toprakları (1948'de işgal edilen topraklar) ve Kudüs'teki Filistinlilerin Aksa'ya girişinin kısıtlanmasının büyük güvenlik sorunlarına neden olacağı yönünde uyarmıştı.



İsrail polisi, 7 Ekim'den bu yana özellikle cuma günleri başta olmak üzere Mescid-i Aksa'ya girişlere kısıtlama getiriyor.


Hamas: İsrail'in ramazan ayında Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya girişini kısıtlaması suçtur


Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Filistinlilerin, ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişlerinin kısıtlanması yönünde görüş bildirmesine tepki gösterildi.


Açıklamada, Netanyahu'nun İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'in, Filistinlilerin ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya girişlerinin yasaklanması yönündeki çağrısını onaylaması, "İsrail hükümetindeki radikal Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına karşı yürüttüğü siyonist suçun ve din savaşının derinleşmesi" olarak değerlendirildi.



Namaz kılmak için gelenlerin girişinin kısıtlanmasının "kutsal Mescid-i Aksa'da ibadet özgürlüğünün ihlali" anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, bunun, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarını artırma niyetini gösterdiği vurgulandı.


Kudüs, Batı Şeria ve İsrail'de yaşayan Filistinlilere "bu suç niteliğindeki kararı" reddetmeleri ve direnmeleri çağrısında bulunulan açıklamada, Filistinlilerden "harekete geçmeleri ve Mescid-i Aksa'ya akın etmeleri" istendi.



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#Binyamin Netanyahu
#filistinliler
#Mescid-i Aksa
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