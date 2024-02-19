Gazze kasabı Netanyahu'dan gerilimi artıracak yeni hamle: Ramazanda Mescid-i Aksa'ya girişleri kısıtlayacak

Gazze’de katliamlara devam eden İsrail askerlerinin zorla boşalttıkları hastaneler ile mezarlıklardan kaçırdığı ceset sayısı gittikçe artıyor. Euro-Med yetkilileri Yeni Şafak’a İsrail’in 7 Ekim’den bu yana en az 16 mezarlığı tahrip ettiğini söyledi. Cesetlerin neden kaçırıldığı belirsiz. Cesetlerden göz korneası, karaciğer, böbrek ve kalp gibi organların çalındığını tespit eden Filistinli doktorlar, “Göz korneası daha kolay ama diğer organların ölü cesetlerden alınmasının tıbbi geçerliliği yok. Deri bankası ya da takas için kullanmak istiyor olabilir” diyorlar.