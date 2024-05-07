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Gazze Kasabı Netanyahu'dan pişkin 'Refah' savunması: İsrailli esirlerin dönmesi için saldırıyoruz

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a düzenledikleri saldırıya yöneltilen eleştirilere pişkin şekilde yanıt verdi. Hamas'ın ateşkesi onaylamasına rağmen savaşı sürdüren Netanyahu, "İsrailli esirlerin ülkelerine dönmesi" için Refah'a saldırdıklarını söyledi.

19:14 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 19:24 - 7/05/2024 Salı
AA
İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah'a saldırıları savundu.
İsrail Başbakanı Netanyahu, Refah'a saldırıları savundu.

Gazze Kasabı Netanyahu, X sosyal medya platformundan paylaştığı görüntülü mesajda Refah'a kara saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Başında olduğu Savaş Kabinesinin dün akşam Refah'a saldırı emri verdiğini anımsatan Netanyahu,
"Refah'a girmek savaşın iki ana hedefine hizmet ediyor; rehinelerimizin dönmesi ve Hamas'ı yok etmek."
ifadesini kullandı.

"Hamas'ın önerileri taleplerimizin çok gerisinde"

Hamas'ın kabul ettiği önerinin İsrail'in taleplerinin “çok gerisinde olduğunu” vurgulayan Netanyahu, Hamas'ın dün ateşkes önerisini kabul etmekle İsrail güçlerinin Refah'a saldırısını engellemeyi amaçladığını ileri sürdü.

Hamas'ın Gazze'nin yeniden yönetimine gelmesine izin vermeyeceklerini kaydeden Netanyahu, İsrail'in "güvenliğini tehlikeye atacak bir öneriyi" kabul etmeyeceklerini söyledi.

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"Refah Sınır Kapısı'nı ele geçirmek önemli bir adım"

Netanyahu, İsrailli bir heyetin esir takası müzakerelerini görüşmek üzere Kahire'ye gittiğini anımsattı.

İsrail ordusunun Refah bölgesindeki Gazze'nin Mısır'a açılan sınır kapısının Filistin tarafını ele geçirdiğini dile getiren Netanyahu, bunun "hedeflerine ulaşmak için önemli bir adım olduğunu" ifade etti.

Hamas ateşkes önerisine onay vermişti

Hamas Hareketi Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Katar ve Mısır'a, Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirmişti.

Hamas'ın Katar ve Mısır tarafından iletilen "ateşkes önerilerine" onay verdiğini duyurmasının ardından İsrail Savaş Kabinesi, Refah'ta saldırılara devam kararı almıştı.

İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, bu sabah Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır'la olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.



#Binyamin Netanyahu
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#Gazze
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