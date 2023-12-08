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Gazze kasabı Netanyahu'dan savaş sonrasına ilişkin açıklama: Hamas'ı ortadan kaldıracağız

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik sürdürdükleri saldırıların ardından, Filistin Yönetimi'ne Gazze'nin kontrolünü vermenin krize "çözüm olmadığını" savundu. Netanyahu, "Birincisi Hamas olmayacak ve onu ortadan kaldıracağız, ikincisi ise Filistin yönetimi çözüm değil." ifadesini kullandı.

19:40 - 8/12/2023 Cuma
Güncelleme: 20:19 - 8/12/2023 Cuma
AA
Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin "savaştan sonra" Gazze'yi yönetmesinin "çözüm olmadığını" savundu.
Netanyahu, Filistin Yönetimi'nin "savaştan sonra" Gazze'yi yönetmesinin "çözüm olmadığını" savundu.

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu X platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonrasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu

Netanyahu,
"Birincisi Hamas olmayacak ve onu ortadan kaldıracağız, ikincisi ise Filistin yönetimi çözüm değil."
ifadesini kullandı.

İsrail'in 7 Ekim sonrası Gazze'yi işgalinde son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail'de 7 Ekim'deki saldırılarda 310'dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin yaralandığı duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 17 bin 487 Filistinli öldü. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildiriliyor.

İsrail ordusu halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumlarını hedef alarak sivil altyapıyı tahrip ederken, karadan işgal sürecinde 91 askeri öldü.

Çatışmalara 24 Kasım'da 7 günlüğüne verilen "insani arada” 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasadışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 272 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Lübnan Hizbullahı'nın sınır hattındaki düşük yoğunluklu çatışmalarında ise 23 Lübnanlı sivil, 93 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.



#Gazze
#Hamas
#Binyamin Netanyahu
#İsrail
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