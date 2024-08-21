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Gazze Kasabı Soykırımcı Netanyahu müzakereleri sabote ediyor

İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Soykırımcı Netanyahu'ya tepki gösterdi. "Netanyahu’nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı" dedi. Esir takası anlaşmasının bir an önce gerçekleşmesi çağrısında bulundu. İsrail medyasında da, katliamcı Netanyahu'nun müzakereleri kasıtlı olarak sabote ettiği yönünde haberler yer aldı.

10:27 - 21/08/2024 Çarşamba
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Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Kasabı Netanyahu.
Ana muhalefet lideri Yair Lapid, Gazze Kasabı Netanyahu.

İsrail'de soykırımcı Netanyahu hükümetine tepkiler yükseliyor.


İsrail'de ana muhalefet lideri Yair Lapid, Tel Aviv yönetimini müzakereleri sabote etmekle suçladı. Sosyal medya hesabından Netanyahu'yu hedef alan Lapid, esir takası anlaşmasının derhal yapılmasını istedi.


"Netanyahu'nun müzakereleri sabote etme girişimleri durdurulmalı" ifadesini kullandı.


Hem medya hem halk tepkili

İsrail medyası da, Netanyahu'nun rehine takası görüşmelerini kasıtlı olarak sabote ettiği yönünde haberlere yer veriyor.


İsrail resmi televizyon kanalı KAN'da yer alan habere göre, İsrail'in müzakere heyetinde yer alan yetkililer görüşmelerdeki çıkmaz nedeniyle Netanyahu'yu suçladı.


İsmi açıklanmayan yetkililer, Netanyahu'nun açıklamalarının "müzakereleri havaya uçurmayı amaçladığını" belirtti.


Ateşkes müzakerelerini baltalayan katliamcı Netanyahu karşıtı protestolar da sürüyor.


Tel Aviv ve Hayfa'da çok sayıda İsrailli,, ateşkes, esir takası anlaşması ve Netanyahu yönetiminin istifası talebiyle gösteri düzenledi.


Rehinelerin fotoğraflarını taşıyan göstericiler, "Netanyahu hükümetinin elinde kan var." sloganları attı.


Erken seçim talebini yineledi.

#Yair Lapid
#Tel Aviv
#Netanyahu
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