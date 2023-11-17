Gazze Şeridi için kahreden yeni uyarı: Siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya

Merkezi Roma'da olan WFP'nin bölgeden yaptığı yazılı açıklamada, "Çatışmanın başlangıcından bu yana Gazze'ye gerekli gıda tedarikinin sadece yüzde 10'u girebiliyor. Gazze Şeridi artık büyük bir gıda açığı ve geniş çapta açlıkla karşı karşıya. Halkın neredeyse tamamı çaresizce gıda yardımına ihtiyaç duyuyor." ifadeleri kullanıldı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'de yiyecek ve su tedariki neredeyse yok ve ihtiyaç duyulanın sadece çok küçük bir kısmı sınırlardan geliyor. Kışın hızla yaklaşması, güvenli olmayan aşırı kalabalık barınaklar ve temiz su eksikliği nedeniyle siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.









Gazze'deki yakıt sıkıntısının, 130 fırının tamamında ekmek üretiminde ciddi bir duraksamaya yol açtığı belirtilen açıklamada, yakıt sorununun aynı zamanda gıda yardımı dahil olmak üzere; insani yardım dağıtımı operasyonlarını da sekteye uğrattığı kaydedildi.

Açıklamada, 21 Ekim'de Refah Sınır Kapısı'nın açılmasından bu yana Gazze'ye 1129 tırın girdiği, bunların sadece 447'sinin gıda malzemesi taşıdığı bilgisi verilirken, WFP'nin Gazze'ye geçen kamyon sayısındaki artışı memnuniyetle karşıladığı ancak bunun yetersiz kaldığı ifade edildi.





WFP'nin Gazze'de geçen aydan bu yana yerinden edilmiş 700 binden fazla kişiye acil gıda yardımı sağladığı aktarıldı.





Açıklamada görüşlerine yer verilen WFP İcra Direktörü Cindy McCain de "Gazze'de yiyecek ve su tedariki neredeyse yok ve ihtiyaç duyulanın sadece çok küçük bir kısmı sınırlardan geliyor. Kışın hızla yaklaşması, güvenli olmayan aşırı kalabalık barınaklar ve temiz su eksikliği nedeniyle siviller açlıktan ölme tehlikesiyle karşı karşıya." uyarısında bulundu.









İsrail'in Gazze'yi işgalinde son durum





Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.





İsrail'de 7 Ekim’deki saldırılarda 310’dan fazlası asker olmak üzere 1200 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığı duyuruldu.





Gazze Şeridi içerisindeki çatışmalarda da 51 İsrail askeri öldürüldü.





İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor.





Gazze'deki hükümete göre 7 Ekim’den bu yana İsrail saldırılarında Gazze Şeridi’nde 4 bin 710’u çocuk ve 3 bin 160’ı kadın olmak üzere 11 bin 500 kişi öldürüldü.









Batı Şeria ve Kudüs’te de 7 Ekim’den bu yana İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 197 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Gazze'de on binlerce yaralı ile sivilin sığındığı onlarca hastaneyi zorla tahliye ettirmek için yerleşkelerini ya da ana binalarını vurdu. İşgal sırasında bazı hastaneleri bastı. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.





İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda yaşanan çatışmalarda 74 Hizbullah mensubu ve 6 İsrail askeri öldü.











