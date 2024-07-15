Gazze'de 40 milyon ton moloz meydana geldi

Açıklamada ayrıca, enkazların patlamamış mühimmat ve zararlı maddeler içerebileceğine ve bu durumun Gazze'deki Filistinliler için ölümcül tehditler oluşturduğuna dikkati çekildi.

İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana devam eden saldırıları nedeniyle çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 38 bin 664 Filistinli öldü, 89 bin 97 kişi de yaralandı.