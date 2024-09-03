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Dünya

Gazze'de aşı kampanyasında ikinci gün: 159 bin çocuk aşılandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından Gazze Şeridi'nin orta, kuzey ve güney bölgelerinin her bölgesi için üçer gün olmak üzere 9 gün boyunca devam edeceği açıklanan çocuk felci aşı kapmayasında ikinci gün. Gazze'nin orta kesiminde 158 bin 992 çocuk aşılandı.

07:36 - 3/09/2024 Tuesday
Güncelleme: 07:37 - 3/09/2024 Tuesday
AA
Gazze Şeridi’nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başladı.
Gazze Şeridi’nde 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başladı.

Gazze Şeridi'nin orta kesiminde çocuk felci aşı kampanyasının ikinci gününde yaklaşık 159 bin çocuğun aşılandığı bildirildi.


Gazze'deki Sağlık Bakanlığının Telegram hesabından yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) tarafından, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde 10 yaşın altındakilere yönelik aşı kampanyasına halkın rağbet ettiği ifade edildi.

Kampanyanın ikinci gününde Gazze'nin orta kesiminde 158 bin 992 çocuğun aşılandığı aktarıldı.


Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Filistin Sağlık Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNWRA) işbirliğiyle Gazze Şeridi'nde 10 yaş altı 600 binden fazla çocuğu kapsayan çocuk felci aşılama kampanyası başlatılmıştı.

DSÖ, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Belah'taki aşılama kampanyasının 4 Eylül'e kadar süreceğini açıklamıştı.


Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde de 10 yaş altı çocuklar için çocuk felci aşı kampanyası 31 Ağustos akşamı başlamıştı.


#çocuk felci
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