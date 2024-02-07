Gazze'de ateşkes olacak mı? Hamas kabul etti Netanyahu kabineye haber vermeden harekete geçti

Terör devleti İsrail'in 7 Ekim'den sonra başladığı Gazze'ye yönelik saldırılarında 124'üncü güne girildi. Ölü sayısı 27 bin 585, yaralı sayısıysa 67 bini buldu. Hamas, kendilerine sunulan ateşkes teklifini genel hatlarıyla olumlu karşıladı. Ancak bazı taleplerde bulundu.





Hamas, soykırımcı İsrail ile esir ve tutuklu takası için şartlarını açıkladı. Takas teklifine olumlu baktığını belirten Hamas'tan Katarlı ve Mısırlı arabulucuların sunduğu teklife yanıt olarak üç aşamalı bir ateşkes planı önerdi. Hamas'ın önerdiği 3 aşamalı ateşkes planı, İsrail askerlerinin Gazze'den tamamen çekilmesini içeriyor.





İsrail'den yeşil ışık





İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) terör devleti İsrail'in katil Başbakanı Netanyahu'nun savaş kabinesine haber vermeden Gazze'deki ateşkese yeşil ışık yaktığını duyurdu.









Hamas'ın 3 aşamalı teklifi





Hamas'ın Gazze'de müzakere edilen ateşkese ilişkin yanıtının Katar aracılığıyla Mossad'a iletildiğinin ve İsrail tarafından kapsamlı biçimde değerlendirildiğinin açıklanmasının ardından Hamas'ın yaptığı teklifin detayları basına yansımıştı.





Hamas, esir değişimi ve ateşkes teklifinin "çerçeve anlaşmasına" dair cevabını Mısır ve Katar'a ilettiğini ve "olumlu" yanıt verdiğini duyurmuştu.





ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken "Hamas'ın rehine anlaşması çerçevesine verdiği yanıtı gözden geçiriyoruz, çarşamba günü İsrail hükümeti ile görüşeceğiz" ifadelerini kullanmıştı.





Arap basınına göre Hamas, Katarlı ve Mısırlı arabuluculara yanıt olarak 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes teklifinde bulundu.









Hamas'ın teklifinde neler var?





Üç aşamalı ateşkes planının detayları şu şekilde:





"Karşı öneriye göre, İsrail hapishanelerindeki Filistinli kadın ve çocukların serbest bırakılması karşılığında, ilk 45 günlük aşamada tüm İsrailli kadın rehineler, 19 yaşın altındaki erkekler, yaşlılar ve hastalar serbest bırakılacak.





Geriye kalan erkek rehineler ikinci aşamada serbest bırakılacak ve çatışmalarda öldürülenlerin kalıntıları üçüncü aşamada değiş tokuş edilecek.





Üçüncü aşamanın sonunda Hamas, tarafların savaşın sona ermesi konusunda anlaşmaya varmasını bekleyecektir.





Hamas teklife ek olarak 1.500 mahkumun serbest bırakılmasını istediğini ve bunların üçte birinin İsrail tarafından ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Filistinliler listesinden seçileceğini söyledi.





Ateşkes aynı zamanda Gazze'ye gıda ve diğer yardım akışını da artıracak."















