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Dünya

Gazze'de ateşkes ile ilgili önemli gelişme: Hamas'tan bir heyet Mısır'a gidecek

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, Hamas'tan bir heyetin Gazze Şeridi'nde ateşkes görüşmelerini tamamlamak üzere Mısır'ı ziyaret edeceğini belirtti.

19:22 - 2/05/2024 Perşembe
AA
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıklama yaptı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye açıklama yaptı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamaya göre, Heniyye, Mısır İstihbarat Şefi Abbas Kamil ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde İsrail'in Gazze'ye saldırılarının sona ermesine ilişkin müzakereleri ele aldı.

Heniyye, Filistin halkının taleplerini karşılayacak ve İsrail saldırılarını sona erdirecek bir anlaşmanın şekillenmesi amacıyla devam eden görüşmeleri tamamlamak üzere Hamas'ın müzakere heyetinin mümkün olan en kısa sürede Mısır'a geleceğini belirtti.
Mısır'ın bu süreçteki rolünden övgüyle bahseden Heniyye, Hamas'ın ateşkes önerisinin incelenmesi konusundaki olumlu yaklaşımına işaret etti.

YAZILI YANIT VERİLECEK

Mısır basınında önceki gün yer alan haberde, Hamas heyetinin Mısır'ın başkenti Kahire'den ayrıldığı ve Mısır'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes anlaşması teklifine yazılı yanıt vereceğini bildirmişti.

Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri, 29 Nisan'da Suudi Arabistan'da düzenlenen Dünya Ekonomi Forumu'nda yaptığı açıklamada, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi için ateşkes sağlanması konusunda bir teklifin olduğunu söylemişti.

Mısır ve Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni bir ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması teklifinin 26 Nisan günü Hamas'a sunulduğu, Hamas'ın teklif üzerinde çalıştığı ve yakında yanıtını vereceği açıklanmıştı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 24 binden fazlası kadın ve çocuk 34 bin 500'ü aşkın Filistinli öldü.

Sağlık sisteminin çökmek üzere olduğu bölgede 77 bin 800'den fazla yaralı bulunuyor. Gazze Şeridi içinde 1,9 milyondan fazla Filistinli ise zorla göç ettirildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden 25 Mart'ta geçen "ateşkes kararı" hiçe sayılarak İsrail ordusunun saldırıları devam etti.

Uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen İsrail makamları, 1,5 milyon kadar Filistinlinin sığındığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a kara saldırısı başlatılacağı söylemini sürdürüyor.


Erdoğan-Haniye görüşmesi dünyada manşet: Arabulucu ülke Türkiye olacak! İsrail medyası çileden çıktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. İki buçuk saat süren görüşmede Gazze'de ateşkes ve insani yardım konuları ele alındı. İstanbul'daki kritik zirve dünya basınında geniş yer buldu. Dünya medyası bu temasların neden olabileceği sonuçları yazdı. İsrail basını Erdoğan’ın Filistinlileri İsrail’e karşı birleşmeye teşvik ettiğine vurgu yaparken İngiliz gazetesi The Telegraph ise Hamas’ı terör örgütü olarak tanımladı ve görüşmenin ABD gazetesi Wall Street Journal’ın Hamas’ın Katar’dan taşınacağına yönelik haberinin ardından geldiğine dikkat çekti. Fransız medyası ise Türkiye'nin bu hamlesiyle birlikte arabulucu rolüne vurgu yaptı.


#Gazze
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