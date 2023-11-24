|
Dünya

Gazze'de direniş sürüyor: Filistinli gruplar İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ile İslami Cihad Hareketinin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri, Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerinde İsrail askeri araçlarını ve askerlerini hedef aldıklarını açıkladı.

07:10 - 24/11/2023 Friday
AA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Kassam Tugayları ile Kudüs Seriyyeleri, Telegram hesaplarından yaptıkları açıklamalarda, İsrail güçlerine karşı yürüttükleri direniş faaliyetlerine ilişkin bilgi verdi.


Kudüs Seriyyeleri'nin açıklamasında, savaşçılarının, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde ilerlemeye çalışan İsrail askerleriyle çatıştığı ve RPG roketleriyle iki askeri aracı hedef aldığı belirtildi.


Açıklamada, savaşçıların, ilerleme ekseninde Gazze'nin güneybatısındaki Netzarim Yahudi yerleşim birimindeki askeri toplulukları ve İsrail askerlerini çok sayıda 60 mm havan topuyla hedef aldığı ifade edildi.

Gazze şehrinin güneydoğusundaki ilerleme ekseninde de bir askeri araç ile İsrail askerlerinin hedef alındığı belirtildi.

Kassam Tugayları'nın açıklamasında da Gazze sınırı yakınında bulunan Kibbutz bölgesindeki Holit Yahudi yerleşim yerinde İsrail topluluklarının 114 mm kısa menzilli "Rucum" füze sistemiyle hedef alındığı kaydedildi.


Daha sonra yapılan açıklamada da Kassam Tugayları savaşçılarının, "uygun silahlar" ve havan toplarıyla Cuhr ed-Dik bölgesinde İsrail güçleriyle silahlı çatışmaya girdiği ifade edildi.




#gazze
#İsrail askeri araçları
#İsrail askerleri
#İzzeddin el-Kassam Tugayları
#Kudüs Seriyyeleri
1 hour ago
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
TSK 2 BİN 248 ASTSUBAY ALIMI! KPSS 60 puanı olan Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri’nde Astsubay olabilecek