Gazze'de direniş sürüyor: Filistinli gruplar İsrail askerlerini ve araçlarını hedef aldı

Filistin’in yanında olduğunu ilan eden yürüyüşler yasaklanırken ve “Denizden Nehir’e Özgür Filistin” sloganının ırkçılık olup olmadığı tartışılırken; devletlerin eyleme geçmek istemediği bir dönemde halklar, kendi “koruma sorumluluğu” ahlakını devreye sokarak mazlumun yanında olduklarını belli etmeye devam edeceklerinin altını çiziyor.