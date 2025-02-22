Gazze'de esir takası başladı: Mossad elemanı teslim edildi

Gazze’de esir takasının yedinci turu başladı. 6 İsrailli esirden ikisini Kızılhaç ekipleri Refah bölgesinde kurulan platformdan teslim aldı.
Esir takasının yedinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed'in Kızılhaç ekiplerine teslim ediliyor. Esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.
MENGISTU 10 YILDIR ESİRDİ
İKİ SEÇENEĞİNİZ VAR
Hamas'tan yapılan açıklamada "Siyonist kamuoyunun önünde iki seçenek olduğu açıkça ortaya çıktı. Ya Netanyahu'nun kibri yüzünden perşembe günü olduğu gibi esirlerini tabut içinde teslim alacaklar ya da direnişin şartlarına uygun olarak esirlerini diri olarak kucaklayacaklar. Anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğumuzu, kalıcı ateşkesi ve işgalin tamamen geri çekilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir değişim sürecini tamamlamaya istekli olduğumuzu teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.