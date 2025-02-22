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Gazze'de esir takası başladı: Mossad elemanı teslim edildi

Gazze'de esir takası başladı: Mossad elemanı teslim edildi

Furkan Erten
Furkan Erten
11:1822/02/2025, السبت
G: 22/02/2025, السبت
AA
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İki esir Kızılhaç'a teslim edildi.
İki esir Kızılhaç'a teslim edildi.

Gazze’de esir takasının yedinci turu başladı. 6 İsrailli esirden ikisini Kızılhaç ekipleri Refah bölgesinde kurulan platformdan teslim aldı.

Esir takasının yedinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed'in Kızılhaç ekiplerine teslim ediliyor. Esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edildi.

Kassam mücahitleri esir takasının gerçekleştiği alanda hazır bulundu.

MENGISTU 10 YILDIR ESİRDİ

Shoham'ın İsrail'in yanı sıra Avusturya ve İtalya vatandaşlıklarının da bulunduğu ve Mossad’ın operasyon biriminde çalıştığı açıklandı.
Etiyopya asıllı İsrailli Avera Mengistu'nun 10 yıldır Gazze Şeridi'nde tutulduğu bildirildi. Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed'in ise Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat'tan Kızılhaç'a teslim edilmesi için hazırlıklar sürüyor.

İKİ SEÇENEĞİNİZ VAR

Hamas'tan yapılan açıklamada "Siyonist kamuoyunun önünde iki seçenek olduğu açıkça ortaya çıktı. Ya Netanyahu'nun kibri yüzünden perşembe günü olduğu gibi esirlerini tabut içinde teslim alacaklar ya da direnişin şartlarına uygun olarak esirlerini diri olarak kucaklayacaklar. Anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğumuzu, kalıcı ateşkesi ve işgalin tamamen geri çekilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir değişim sürecini tamamlamaya istekli olduğumuzu teyit ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

#Gazze
#İsrail
#Hamas

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