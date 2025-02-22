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Gazze'de esir takası tamamlandı: Mossad elemanı teslim edildi

Gazze'de esir takası tamamlandı: Mossad elemanı teslim edildi

Furkan Erten
Furkan Erten
11:1822/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
AA
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İki esir Kızılhaç'a teslim edildi.
İki esir Kızılhaç'a teslim edildi.

Gazze’de esir takasının yedinci turu tamamlandı. Kızılhaç ekipleri Gazze'nin çeşitli bölgelerinde kurulan platformdan esirleri teslim aldı. Kassam mücahitleri gövde gösterisi yaptı, esirler İsrail'i şok edecek davranışlarda bulundu.

Esir takasının yedinci turunda, Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerden Eliya Cohen, Omer Shem-Tov, Omer Wenkert, Tal Shoham, Avera Mengistu ve Hisham al-Sayed'in Kızılhaç ekiplerine teslim edildi. Esirlerden Tal Shoham ve Avera Mengistu Gazze Şeridi'nin Refah kentinden Uluslararası Kızılhaç'a verildi.

Kassam mücahitleri esir takasının gerçekleştiği alanda hazır bulundu.

MENGISTU 10 YILDIR ESİRDİ

Shoham'ın İsrail'in yanı sıra Avusturya ve İtalya vatandaşlıklarının da bulunduğu ve Mossad’ın operasyon biriminde çalıştığı açıklandı.
Etiyopya asıllı İsrailli Avera Mengistu'nun 10 yıldır Gazze Şeridi'nde tutulduğu bildirildi. Omer Shem-Tov, Eliya Cohen, Omer Wenkert ve Hisham al-Sayed'in ise Gazze Şeridi'ndeki Nusayrat'tan Kızılhaç'a teslim edildi.

İKİ SEÇENEĞİNİZ VAR

Hamas'tan yapılan açıklamada "Siyonist kamuoyunun önünde iki seçenek olduğu açıkça ortaya çıktı. Ya Netanyahu'nun kibri yüzünden perşembe günü olduğu gibi esirlerini tabut içinde teslim alacaklar ya da direnişin şartlarına uygun olarak esirlerini diri olarak kucaklayacaklar. Anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğumuzu, kalıcı ateşkesi ve işgalin tamamen geri çekilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir değişim sürecini tamamlamaya istekli olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

NUSAYRAT'TA TESLİM ETTİ

Hamas, esirden üçünü de Nusayrat Mülteci Kampı'nda Kızılhaç'a teslim etti. Omer Shem-Tov, Eliya Cohen ve Omer Wenkert serbest bırakıldı.

İsrailli esir Kassam mücahitlerini alnından öptü

Gazze'den serbest bırakılan İsrailli esir Eliyah Cohen, Kassam mücahitleri alnından öptü.

#Gazze
#İsrail
#Hamas

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