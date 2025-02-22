Gazze'de esir takası tamamlandı: Mossad elemanı teslim edildi

Hamas'tan yapılan açıklamada "Siyonist kamuoyunun önünde iki seçenek olduğu açıkça ortaya çıktı. Ya Netanyahu'nun kibri yüzünden perşembe günü olduğu gibi esirlerini tabut içinde teslim alacaklar ya da direnişin şartlarına uygun olarak esirlerini diri olarak kucaklayacaklar. Anlaşmanın ikinci aşamasına geçmeye hazır olduğumuzu, kalıcı ateşkesi ve işgalin tamamen geri çekilmesini sağlamak amacıyla kapsamlı bir değişim sürecini tamamlamaya istekli olduğumuzu teyit ediyoruz" ifadelerine yer verildi.