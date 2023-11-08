|
Dünya

Katil Netanyahu Gazze'deki esirler serbest bırakılmadan ateşkes yapmayacaklarını yineledi

İşgalci İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze’de Hamas’ın elindeki esirler serbest bırakılana kadar ateşkes yapmayacaklarını tekrarladı. Netanyahu işgal altındaki Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik tepki çeken şiddeti hakkında, “Bir avuç fanatik (yerleşimci) İsrail’e uluslararası alanda ağır zarar veriyor” dedi

23:13 - 8/11/2023 Çarşamba
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu açıklama yaptı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinin yerel yetkilileriyle bir araya geldiği toplantıda konuştu.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki kara harekatının “iyi ilerlediğini ve iyi sonuçlar aldığını” savunan Netanyahu
, “Her yönden duyduğumuz boş dedikoduları bir kenara bırakıp net bir şeyi tekrarlamak istiyorum: Rehinelerimiz serbest bırakılmadan ateşkes olmayacak.”
dedi.
Netanyahu,
“Bunun dışında (söylenen) her şey boştur.”
ifadesi kullandı.

“Bir avuç fanatik (yerleşimci) İsrail’e ağır zarar veriyor”

İsrail güçleri ve istihbaratının, Batı Şeria’da “terörün bastırılmasını” büyük bir titizlikle yaptığını ifade eden Netanyahu, aynı zamanda Batı Şeria’nın ikinci bir çatışma sahasına dönüşmesini engellemek istediklerini vurguladı.

İsrail Başbakanı, Batı Şeria’da son dönemde giderek artan ve uluslararası alanda tepki çeken Yahudi yerleşimci şiddetine de değindi.

Netanyahu,
“Buradaki halkı (Batı Şeria’daki Yahudi yerleşimciler) temsil etmeyen bir avuç fanatik, İsrail’e uluslararası alanda ağır zarar veriyor.”
diye konuştu.

Öte yandan Netanyahu, İsrail hükümetinin Sosyal ve Ekonomik Kabinesinin toplantısında da konuştu.

İsrail ordusunun havadan ve karadan saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi’ndeki gelişmelere ve bunun ülke ekonomisine yansımalarına ilişkin açıklamalarda bulunan Netanyahu, ülkede sivil yardımlar için yaklaşık 13 milyar şekel (yaklaşık 3,4 milyar dolar) tutarında bütçe sunacaklarını duyurdu.

Bunun büyük bir rakam olduğunu belirten Netanyahu, “Mesela koronavirüs döneminde harcadığımızın dört katını işletmeler için harcıyoruz.” dedi.



#Gazze
#İsrail
#Binyamin Netanyahu
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Galatasaray Bayern maçı canlı izle! İlk yarıdan gol sesi çıkmadı...