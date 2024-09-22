Gazze'de işgalci yine okul vurdu: Çocukların üzerine bomba yağdırdı

İsrail'in son bir haftada Lübnan'daki Hizbullah örgütüne yönelik düzenlediği saldırılar ve sınır hattında yaşanan karşılıklı çatışmalar dikkatleri Lübnan'a çekerken Gazze'deki katliamlar da sürüyor. İsrail savaş uçaklarının dün, Gazze'nin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde binlerce Filistinlinin sığındığı bir okula düzenlediği bombardımanda, 13’ü çocuk 6’sı kadın 22 kişinin öldüğü, 30 kişinin yaralandığı bildirildi. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, saldırıya hedef olan okulda 9 çocuğun uzuvlarının kesildiğini ve 2 kişinin kayıp olduğunu aktardı. Ofis ayrıca, İsrail'in 7 Ekim'den beri Gazze'de saldırı düzenlediği okul sayısının 181'e ulaştığını bildirdi. Sabah saatlerinde ise işgalci güç Gazze'de Sağlık Bakanlığı'nın depolarını vurdu. En az 5 bakanlık çalışanı öldü.

Yoğun bombardımanlar nedeniyle ölülerini gömmekte bile zorlanan Filistinliler, ölüleri saracak kefen bulmakta da zorluk çekiyor. Yerel gazeteciler, birçok mezarlığın işgal güçleri tarafından buldozerlerle tahrip edildiğini gösteren görüntüler paylaştı. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı tarafından dün yayınlanan açıklamada, İsrail ordusunun son 72 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "12 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 140 Filistinlinin daha hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada ayrıca, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının 41 bin 400'e, yaralı sayısının da 95 bin 800'e çıktığı kaydedildi.