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Gazze'de kahreden tablo: ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer

İsrail'in yaklaşık bir hafta içinde Gazze'ye attığı bombanın, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığına eşdeğer olduğu belirtildi. Uluslararası Ceza Soruşturmaları Enstitüsü'nde eğitmen ve askeri danışman Marc Garlasco, "İsrail, Gazze'ye 6 günde 6 bin bomba attı. Afganistan'daki savaş sırasında bir yılda en fazla atılan bomba ve diğer mühimmatların sayısı 7 bin 423 civarında. Ayrıca BM raporuna göre NATO, Libya'daki tüm savaş boyunca 7 bin 600'den fazla bomba ve roket atıldığını açıkladı" ifadelerini kullandı.

12:57 . 13/10/2023 Cuma
AA
işgalci İsrail ordusu, dün, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurmuştu.

işgalci İsrail ordusu, dün, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurmuştu.

Libya'daki eski bir Birleşmiş Milletler (BM) savaş suçları soruşturmacısı olan askeri danışman ve uluslararası alanda uzman Marc Garlasco, Washington Post'a verdiği röportajda, ABD'nin Afganistan'a bir yılda attığı bombayı İsrail'in, çok daha küçük ve yoğun nüfuslu bir bölge olan Gazze'ye bir haftada attığını belirtti.

Aynı zamanda Uluslararası Ceza Soruşturmaları Enstitüsü'nde eğitmen olarak görev yapan ve şu anda Ukrayna'daki savaş suçlarıyla ilgili oluşturulan ekiplere eğitim veren Garlasco, İsrail-Filistin çatışmasında hataların büyüyeceğini söyledi.


Gazze'ye 6 günde 6 bin bomba attı

Garlasco,
"İsrail, Gazze'ye 6 günde 6 bin bomba attı. Afganistan'daki savaş sırasında bir yılda en fazla atılan bomba ve diğer mühimmatların sayısı 7 bin 423 civarında. Ayrıca BM raporuna göre NATO, Libya'daki tüm savaş boyunca 7 bin 600'den fazla bomba ve roket atıldığını açıkladı"
dedi.
  • Öte yandan gazete, İsrail'in Gazze Limanı'na düzenlediği bir saldırıda beyaz fosfor kullandığını gösteren görüntüler üzerine bazı soru işaretlerinin oluştuğunu yazdı.
Gazetede,
"The Washington Post tarafından doğrulanan ve çarşamba günü çekilen bir videoda, iki top mermisinin ateşlendiği ve sonra beyaz duman yükseldiği görülüyor. Tartışmalı bu mühimmat sivillere karşı kullanıldığında ciddi zarara yol açabilir"
ifadesine yer verildi.
  • İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) de dün yaptığı açıklamada, İsrail'in, Gazze ve Lübnan'daki askeri operasyonlarında beyaz fosfor kullandığını belirterek, nüfusun yoğun olduğu bölgelerde beyaz fosfor kullanımının hukuka aykırı olduğunu vurgulamıştı.

İsrail ordusu, dün, 7 Ekim'den bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yaklaşık 6 bin bomba atıldığını duyurmuştu.


İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.


İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi
İkinci Nakba mı olacak?: İşgalci İsrail Gazze sakinlerine mühlet verdi

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7'nci gününde. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, saldırıların genişleyeceği mesajını verdi. İsrail Gazze'ye toplam ağırlığı 4 bin ton olan yaklaşık 6 bin bomba atıldığını açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığı, Refah Sınır Kapısı'nın açıldığını duyurdu. Saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı bin 537 oldu. "Gazze şehri askeri operasyonların yürütüldüğü bir bölge. Önümüzdeki günlerde önemli operasyonlar yapılacak. İkinci bir duyuruya kadar bölge sakinleri Gazze'ye dönemeyecek" denildi. Ayrıca Türkiye, Gazze'ye insani yardım gönderdi. Askeri uçakla gönderilen yardımlar Mısır'a ulaştı. Malzemeler Mısır'dan, Gazze'ye götürülecek. İşte dakika dakika yaşananlar...


#İsrail
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#Afganistan
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