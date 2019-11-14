Gazze’de katliam ve suikast

İşgalci İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi’ne önceki sabah saatlerinden itibaren düzenlediği hava saldırılarında 32 kişi yaşamını yitirdi. Gazze’deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze’nin orta ve kuzey kesimlerine düzenlenen saldırılar sonucu dünden bu yana 32 kişinin öldüğü belirtildi. Bakanlık açıklamasında yaralı sayısının ise 100 olduğu kaydedildi. İslami Cihad Hareketi’nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinden yapılan açıklamada, Gazze’nin orta kesimindeki Deyr Belah kentinde bugün hayatını kaybeden 38 yaşındaki Halid Muavvad Ferrac’ın, Kudüs Seriyyelerinin yönetici kadrosundan olduğu ifade edilmişti. İsrail önceki gün İslami Cihad lidelerini hedef aaln çifte suikast gerçekleştirmiş, saldırılarda Baha Ebu’l Ata ile eşi Esma Ebu’l Ata hayatını kaybetmişti.

NETANYAHU’DAN TEHDİT

Suikastlerin emrini veren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise Gazze’yi tehdilterine bir yenisini ekledi. Netanyahu, roket atışlarını sürdürmesi halinde İslami Cihad’a yönelik operasyonlarına devam edecekleri uyarısında bulundu. İsrail Başbakanı, Batı Kudüs’te yapılan kabine toplantısında, İsrail ile abluka altındaki Gazze Şeridi arasında yaşanan gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “İslami Cihad’ın önünde tek seçenek var: Ya saldırılarına son verecek ya da daha fazla darbe alacak.” ifadesini kullandı.

OHAL İLAN EDİLDİ

Öte yandan İsrail, roket saldırıları nedeniyle Gazze sınırından itibaren 80 kilometrelik alanda olağanüstü hal ilan (OHAL) etti. İsrail devlet televizyonunun haberine göre, Savunma Bakanı Naftali Bennett, Gazze sınırından Tel Aviv’e kadar olan 80 kilometrelik mesafede 48 saat süreyle olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Bennett, olağanüstü halin Gazze sınırından itibaren ülkenin orta kesimini kapsadığını söyledi.

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Hapis korkusu

İsrail’in Gazze’ye düzenlediği saldırılar Tel Aviv’de protesto edildi. Protestoya destek veren veren Ortak Arap Listesi Bloku’nun Yahudi asıllı İsrail milletvekili Ofer Kassif, “Netanyahu daha önce de olduğu gibi Gazze’ye yönelik saldırıyı İsrail’in güneyindeki insanları düşündüğü için başlatmadı. (Netanyahu) sadece kendisini düşünür. Hapse atılmasını engellemeye çalışıyor ve Başbakan olarak kalmak istiyor” değerlendirmesini yaptı.

İşgale son verin Türk Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in Gazze’yi hedef alan saldırılarına ilişkin bir açıklama yaptı. Açıklamada, “İsrail’in dünden bu yana Gazze’de gerçekleştirdiği saldırıları şiddetle kınıyoruz. İsrail yönetimi, devlet politikası haline getirdiği saldırgan tutumuna ve işgaline son vermelidir” ifadelerine yer verildi.