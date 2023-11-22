Gazze'de korkunç bilanço: Ölenlerin sayısı 6 binden fazlası çocuk olmak üzere toplam 14 bin 532’ye yükseldi

Gazze Şeridi'nde ve hastanelerde işlenen suçlardan tamamen İsrail'in ve uluslararası toplumun sorumlu tutulduğu açıklamada, dünyanın "özgür" ülkelerine hastaneleri özgürleştirmeleri, bu savaşın ve bu suçların tamamen durdurulması için baskı yapmaları çağrısında bulunuldu.