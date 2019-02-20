Dünya Gazzede master Kudüste doktora
ORTADOĞU

Gazze’de master Kudüs’te doktora

İsrail’in yıllardır kuşatma altında tuttuğu Gazze’de eğitim alarak çocukluk hayalini gerçekleştiren Türk öğrenci Rukiye Demir, abluka altındaki bölgede yüksek lisansını tamamlayan ilk yabancı öğrenci oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rukiye Demir
Rukiye Demir

Malezya’da psikoloji alanında lisans eğitimi aldığını söyleyen Demir, mezun olduktan sonra abluka altındaki Filistinlilerle beraber olmak ve onların acılarını paylaşmak için Gazze’ye gelmek istediğini belirtti. Gazze’deki İslam Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde master yaptığını dile getiren 27 yaşındaki Demir, Filistinli bir gençle evlenerek mutlu bir hayat sürdüğünü ifade etti.

“Yaşadığım sorun veya olumsuzlukları ise başarıya doğru bir merdiven olarak görüyorum” diyen Demir, Kudüs özgürlüğüne kavuştuğunda Kudüs Üniversitesi’nde doktora yapmak istediğini sözlerine ekledi.

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