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Dünya İsrailin katliam saldırıları devam ediyor Gazzede bir baba ile 3 çocuğu şehit edildi
ORTADOĞU

İsrail'in katliam saldırıları devam ediyor: Gazze'de bir baba ile 3 çocuğu şehit edildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu. Baba ve çocuklarının cansız bedeni İsrail bombardımanında yıkılan Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından çıkarıldı.

Haber Merkezi AA
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Sivil savunma ekipleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde hava bombardımanlarında yıkılan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Sivil savunma ekiplerinden alınan bilgiye göre, işgalci İsrail ordusu Gazze'nin kuzey kesimlerini yoğun şekilde bombaladı.

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Enkaz altından çıkarıldılar

  • İsrail bombardımanında yıkılan Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından Filistinli bir baba ile 3 çocuğunun cansız bedeni çıkarıldı. Sivil savunma ekipleri, Gazze'nin farklı bölgelerinde hava bombardımanlarında yıkılan evlerin enkazında arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

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İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda şu ana kadar 28'i çocuk, 15'i kadın olmak üzere 109 kişi şehit oldu, 621 kişi yaralandı.

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