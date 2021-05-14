İsrail'in katliam saldırıları devam ediyor: Gazze'de bir baba ile 3 çocuğu şehit edildi İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda bir baba ile 3 çocuğu şehit oldu. Baba ve çocuklarının cansız bedeni İsrail bombardımanında yıkılan Beyt Lahiya bölgesindeki bir evin enkazından çıkarıldı.

Haber Merkezi 14 Mayıs 2021, 04:20 Son Güncelleme: 14 Mayıs 2021, 04:36 AA