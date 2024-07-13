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Gazze'de soykırım yapan İsrail'in Batı Nil virüsü salgını ile başı dertte

Terör devleti İsrail'de, sivrisinekler aracılığıyla yayılan Batı Nil virüsü sebebiyle mayıs ayından bu yana 31 kişinin hayatını kaybettiği, virüs kaynaklı ölümlerin son iki günde yüzde 70'den fazla artış gösterdiği belirtildi.

09:54 - 13/07/2024 Cumartesi
Güncelleme: 09:55 - 13/07/2024 Cumartesi
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Gazze'de acımadan katliam yapan terör devleti İsrail'in başı sivrisineklerin sebep olduğu Batı Nil virüsü salgını ile dertte.


İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde, Sağlık Bakanlığının, Batı Nil virüsü sebebiyle ölenlerin sayısının son iki günde yüzde 70'in üzerinde arttığını bildirdiği aktarıldı.


"Olağandışı vakalar görülüyor"


Mayıs ayından bu yana virüs sebebiyle 31 kişinin öldüğü dile getirilen haberde, son bilgilere göre özellikle Tel Aviv çevresi ve Kudüs'te "olağandışı vakaların görülmeye devam ettiği" ifade edildi.


Haberde, uzmanların vaka sayısındaki artış konusunda net bir açıklama getiremediği ancak bunun, "yaz mevsiminin başında havaların normalden daha sıcak olmasından kaynaklanmış olabileceği" yorumunda bulunduğu kaydedildi.



Sivrisinek yoluyla yayılıyor


Sivrisinekler yoluyla yayılan Batı Nil virüsünün, ilk kez 1937'de Uganda'da Batı Nil bölgesinde görülen ve ölüme yol açabilen bir hastalık olduğu biliniyor.




#İsrail
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#virüs
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