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Dünya

Gazze'deki Aksa Şehitleri Hastanesi'nden çağrı: 48 saatten az bir zaman kaldı

İsrail'in Refah ve Kerm Ebu Salim sınır kapılarını kapatması nedeniyle yakıt sıkıntısının yaşandığı Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesinden, uluslararası kurumlara, hastaneye yakıt yardımı yapılması çağrısında bulunuldu.

12:54 - 11/05/2024 Cumartesi
AA
Foto: AA.
Foto: AA.

Gazze'nin Deyr el-Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi doktorlarından Raid Hüseyin, son 2 günde Refah'tan Gazze'nin orta kesimine büyük bir göç dalgası olduğunu, daha önce yaklaşık 400 bin olan nüfusun bu göçle birlikte 800 bini aştığını kaydetti.


Aksa Şehitleri Hastanesinin Gazze'nin orta kesiminde sağlık hizmeti veren tek hastane olduğuna dikkati çeken Hüseyin, 150 yatak kapasiteli hastanenin olağanüstü durumlarda 200 yatak kapasitesine çıkabildiğini ancak yeni gelen göç dalgasıyla birlikte halihazırda hastanede 600 hastanın tedavi gördüğünü dile getirdi.



"48 saatten az bir zaman sonra hastanede sağlık hizmeti duracak"


Günlük 3 bin 500 litre yakıta ihtiyaçlarını olduğunu ve daha önce Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) aracılığıyla her gün ya da gün aşırı olarak hastaneye yakıt verildiğini söyleyen Hüseyin, son 5-6 gündür ise hiç yakıt ulaşmadığını, depolardaki yedek yakıtı kullandıklarını dile getirdi.


Hastanede 600 hasta ve yaralı, 500 diyaliz hastası, 24 prematüre bebek ve 12 yoğun bakım hastası bulunduğunu ve 5 ameliyathanenin sürekli çalıştığını kaydeden Hüseyin, 48 saatten az bir zaman sonra hastanede sağlık hizmetinin duracağını belirtti.


İsrail ordusunun Refah'a geniş kapsamlı bir saldırı başlatması durumunda, Aksa Şehitleri Hastanesinin, Gazze'nin orta kesiminde sağlık hizmeti verecek tek hastane olacağını söyleyen Hüseyin, uluslararası kurumlara, hastaneye yakıt yardımında bulunma çağrısı yaptı.


Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden dün yapılan açıklamada, Aksa Şehitleri Hastanesinde, 48 saat içinde yakıtın biteceği dolayısıyla sağlık ve tıbbi hizmetlerin duracağı bildirilmişti.


Medya ofisinin verilerine göre, İsrail ordusunun 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 33 hastane ve 54 sağlık merkezi hizmet dışı kaldı.


#Gazze
#Aksa Şehitleri Hastanesi
#Yakıt
3 saat önce
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