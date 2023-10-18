Gazze'deki hastane katliamı MK-84 ile gerçekleştirildi

Gazze'deki hastaneye atılan bombada belirtiler MK-84'ü işaret ediyor
Harp başlıkları, mini-mikro roketler ve askeri sınıf yüksek infilaklı patlayıcı kimyasalların üretim teknikleri konularında çalışmalar yapan Troy Teknoloji Savunmanın Müdürü Sait Ersoy Bereketlioğlu yaptığı açıklamada, Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesinin bombalamasına ilişkin kamuoyuna yansıyan görüntülerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
konusu bombada yaklaşık 430 kilogram patlayıcı madde bulunduğuna dikkati çeken Bereketlioğlu, mühimmatın hedefine uygun açıyla ulaşması halinde son derece yıkıcı olabileceğini söyledi.
Sait Ersoy Bereketlioğlu, "Bir diğer olasılık da yine MK-84 kullanılan bir BLU-109 sığınak delici bomba olabileceği yönünde. Her iki bomba da İsrail ordusunun envanterinde yer almakta." dedi.