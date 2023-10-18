Gazze'deki hastane katliamı MK-84 ile gerçekleştirildi

Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi katliamının benzersiz ve tarif edilemez olduğunu belirten Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref el-Kudra, ''Yüzlerce kurban hastaneye ulaştı ve acil yardım ekipleri halen ceset parçalarını çıkarmaya çalışıyor. Kurbanların çoğu, çocuklar ve kadınlardı. Kurbanların bir kısmı kafaları kopuk, parçalanmış vücutları ve iç organları dışarı çıkmış şekilde geldi. Doktorlar yerde ve koridorlarda anestezi olmaksızın ameliyatlar yapıyor, tedavi imkanlarının fiilen tükendiğini ilan etmeye birkaç saat kaldı.'' diye konuştu.