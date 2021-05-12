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Dünya Gazzedeki Hükümet Bilgilendirme Ofisi Konut kulelerinin hedef alınması savaş suçudur
ORTADOĞU

Gazze'deki Hükümet Bilgilendirme Ofisi: Konut kulelerinin hedef alınması savaş suçudur

Gazze Şeridi'ndeki Hükümet Bilgilendirme Ofisi, konut kulelerinin bombalanması ve sivillere karşı işgal güçlerinin işlediği suçların sürdürülmesini kınadı.

Haber Merkezi AA
Gazzedeki Hükümet Bilgilendirme Ofisi: Konut kulelerinin hedef alınması savaş suçudur
İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor.

Bilgilendirme ofisinden yapılan açıklamada, konut kulelerinin ve oralardaki basın kurumlarının hedef alınmasının birleşik savaş suçu olduğunu duyurdu.

Bunun uluslararası sözleşmelere aykırı olduğunun belirtildiği açıklamada, uluslararası toplumdan bu kurumların hedef alınması konusunda işgal güçlerinin dizginlenmesine ilişkin sorumluluklarını taşıması istendi.

Açıklamada, onlarca basın kurumunun bulunduğu kulelerin bombalamasının İsrail'in medya araçları ve gazetecileri maksatlı hedef aldığını vurguladığı kaydedildi.

Ayrıca, bu gerçekleşen olayla, işgalcinin iddialarının çürütüldüğü ve Filistin rivayetinin dikkate alındığı, bu basın savaşında Filistin medyasının başarısının anlaşıldığı ifade edildi.

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Düşünce ve ifade özgürlüğü konularıyla ilgili örgüt ve birliklere, işgal yönetimine ait üyeliklerinin iptal edilmesi, işlediği tüm suçların incelenmesi için uluslararası bir inceleme komisyonu kurulması talep edildi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'ye başlattığı saldırılarda askeri ve güvenlik noktalarının yanı sıra sivil yerleşimleri de vurmaktan geri kalmıyor.

Gazze'nin batısındaki Rimal Mahallesi'nde sivillerin yaşadığı 12 katlı Hanadi Kulesi, İsrail'in saldırılarından kısa süre sonra yıkıldı. Yine kent merkezindeki içinde sivillerin ikamet ettiği daireler ve çeşitli basın kurumlarının ofislerinin bulunduğu Cevhere adlı 9 katlı bina, İsrail'in hava saldırılarına maruz kaldı.

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