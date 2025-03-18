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Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 412 şehit, 500'den fazla yaralı var

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 412 şehit, 500'den fazla yaralı var

11:2118/03/2025, Salı
G: 18/03/2025, Salı
AA
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İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 326 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 326 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sabah saatlerinden itibaren Gazze Şeridi'ne yönelik gerçekleştirdiği saldırı ve katliamlarda 412 şehit, 500'den fazla yaralı olduğu belirtildi.

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 412 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 440'tan fazla yaralının hastanelere getirildiğini duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

İsrail ordusu 19 Ocak'ta sağlanan ateşkesin ardından bu sabah saatlerinde Gazze Şeridi'ne yeniden şiddetli saldırılar başlattı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, saldırıların İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye bu sabah 5 saat boyunca düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve enkaz altında kaybolanların sayısının 322'yi aştığı, onlarca kişinin yaralandığı kaydedilmişti.



#Gazze
#İsrail
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