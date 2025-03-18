Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: İsrail'in saldırılarında 412 şehit, 500'den fazla yaralı var

İsrail'in bu sabah ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne başlattığı saldırılarda 412 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Sağlık Bakanlığı, daha önceki açıklamasında, aralarında durumu ağır olanların da bulunduğu 440'tan fazla yaralının hastanelere getirildiğini duyurmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamada enkaz altında halen çok sayıda kişinin bulunduğu, ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.