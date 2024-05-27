Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Refah'ta bu sayıda ölü ve yaralıyı barındıracak hastane yok

Katil İsrail, yerlerinden edimiş Filistinlilerin son sığınağı olan Refah’ta yeni bir katliam yaptı. BM’ye ait bir mülteci kampını hedef alan katil sürüsünün saldırısı sonrası aralarında bebek, çocuk ve kadınların da olduğu 40’dan fazla Gazzeli diri diri yanarak hayatını kaybetti. Katil İsrail, vurduğu bölgeyi daha önce güvenli bölge olarak ilan edip insanları yönlendirmişti.