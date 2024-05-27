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Dünya

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Refah'ta bu sayıda ölü ve yaralıyı barındıracak hastane yok

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Refah kentinde, katil İsrail ordusunun yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı kampa düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananları barındıracak hastane bulunmadığını duyurdu. İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

09:28 - 27/05/2024 понедельник
AA
Gazze Sağlık Bakanlığı
Gazze Sağlık Bakanlığı
Gazze Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada,
"Refah kentinde bu sayıda ölü ve yaralıyı barındırabilecek hastane bulunmadığından ambulans ekipleri ölü ve yaralıları taşıma konusunda güçlük çekiyor."
ifadesi kullanıldı.
Refah Acil Durum Komitesinden yapılan açıklamada ise İsrail ordusunun daha önce
"güvenli"
dediği bölgedeki yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladığı ve bu saldırının İsrail ordusunun
"güvenli bir yer bulunmasına"
ilişkin iddialarını çürüttüğü kaydedildi.

Açıklamada,
"Yerinden edilmiş sivillere yönelik katliam, İsrail'in Refah'taki cinayet ve yıkım operasyonlarını sürdürme konusundaki ısrarını, askeri saldırıların durdurulması ve sivillere saldırılmaması yönündeki tüm uluslararası talep ve kararları göz ardı ettiğini ortaya koyuyor."
ifadesine yer verildi.

Başta ABD olmak üzere, uluslararası toplumun İsrail'e karşı caydırıcı önlemler alamadığı ve Uluslararası Adalet Divanı (UAD) kararlarının uygulanmadığı vurgulanan açıklamada, bu durumun "İsrail'e yüz binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin sığındığı Refah'ta daha fazla katliam yapması için yeşil ışık yaktığı" belirtildi.


UAD kararlarına uyması için İsrail'e baskı yapılması çağrısında bulunulan açıklamada,
"her gecikmenin Filistinliler için daha fazla ölüm getirdiği"
ifade edildi.

İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarına saldırı düzenlemiş, saldırıda en az 40 Filistinlinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.



#Gazze
#İsrail
#katliam
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