Gazze'li gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli genç Muhammed el-Mensi, önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti. Mensi, "Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş" dedi.

Haber Merkezi 15 Mayıs 2021, 06:58 Son Güncelleme: 15 Mayıs 2021, 07:06 AA