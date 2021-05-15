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Dünya Gazzeli gencin en zor anları Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti
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Gazze'li gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti

Abluka altındaki Gazze'de İsrail'in saldırılarını belgelemek için şehitlerin hastanede fotoğraflarını çeken Filistinli genç Muhammed el-Mensi, önüne gelen cansız bedenlerden ikisinin kardeşlerine ait olduğunu fark etti. Mensi, "Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş" dedi.

Haber Merkezi AA
Gazzeli gencin en zor anları: Hastanede fotoğraflarını çektiği şehitlerin arasında iki kardeşinin bulunduğunu fark etti
Filistinli genç Muhammed el-Mensi.

Muhammed el-Mensi isimli genç sosyal medyadan yayınladığı videoda, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'nde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını çekerken, şehitlerin arasında iki kardeşini de gördüğünü ifade etti.

  • Videoda olay anını ve yaşadığı acıyı anlatan Muhammed şunları söyledi:
  • "Endonezya Hastanesi'nde İsrail'in saldırısında şehit olanları ve yaralananların fotoğrafını çekiyordum. Sonra bir de baktım ki, iki kardeşim şehit olmuş. Yahudilerin katliamlarını belgeliyordum ama kardeşlerimin şehit olduğunu öğrendim. Ahmed ve Yusuf şehit oldular. Allah rahmet eylesin, onlara dua edin. İki kardeşim de şehit oldu."

Ne olmuştu?

İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze'nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda da 2'si kardeş 3 Filistinli şehit olmuştu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 37'si çocuk, 22'si kadın 137 Filistinli şehit oldu, 950 Filistinli yaralandı.

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