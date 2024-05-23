Gazze'nin ilhakının önü açılıyor

Kanunun ilga edilme kararı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından resmi radyo aracılığıyla duyuruldu. Gallant, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria'da bağlantıyı koparma kanununu bugün itibariyle ilga ettiğimizi duyururuz" dedi. Bu kapsamda, daha önce Batı Şeria'nın kuzeyi ve Gazze'de boşaltılan 3 Yahudi yerleşimine geri dönüleceğini belirten Gallanta, "Batı Şeria'da güvenliğin garantisi Yahudi hakimiyetidir" ifadelerini kullandı. İktidardaki koalisyon hükümetinin ortağı olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bazalel Smotrich ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ramallah'taki Filistin hükümetine sağlanan bütçenin bundan sonra tamamen durdurulacağını söyledi. İkinci bir ihtara kadar Ramallah'a giden vergi gelirlerinin de kesildiğini belirten Smotrich, ayrıca İrlanda, Norveç ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı almasına cevap olarak Ramallah'a yeni mali yaptırımlar getireceklerini kaydetti.
İŞGAL GERİ DÖNECEK ENDİŞESİ
Öte yandan, "Bağlantıyı Koparma Kanunu", İsrail ordusu ile Filistinli direnişçiler arasında 29 Eylül-19 Ekim 2004 tarihinde gerçekleşen "Öfke Günleri Savaşı"nın ardından dönemin İsrail Başbakanı Ariel Şaron tarafından 15 Ağustos 2005'te ilan edilmişti. Kanun kapsamında, 8 gün içinde 8 bin 600 Yahudi yerleşimci Gazze'yi boşaltırken devamında Gazze, Hamas hareketinin kontrolüne geçmişti. İsrail Parlamentosu'nun (Knesset) 59 kabul, 40 ret ve 5 çekimser oyla kabul ettiği kanunun, ilga edilmesi 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'de soykırım harekatını sürdüren ve işgal niyetini yüksek sesle ilan eden İsrail'in, Gazze ve Batı Şeria'yı tamamen ilhak etmesinin önünü açtığı endişelerini beraberinde getiriyor.