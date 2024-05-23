Gazze'nin ilhakının önü açılıyor

Kanunun ilga edilme kararı, İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant tarafından resmi radyo aracılığıyla duyuruldu. Gallant, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Gazze ve Batı Şeria'da bağlantıyı koparma kanununu bugün itibariyle ilga ettiğimizi duyururuz" dedi. Bu kapsamda, daha önce Batı Şeria'nın kuzeyi ve Gazze'de boşaltılan 3 Yahudi yerleşimine geri dönüleceğini belirten Gallanta, "Batı Şeria'da güvenliğin garantisi Yahudi hakimiyetidir" ifadelerini kullandı. İktidardaki koalisyon hükümetinin ortağı olan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bazalel Smotrich ise konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Ramallah'taki Filistin hükümetine sağlanan bütçenin bundan sonra tamamen durdurulacağını söyledi. İkinci bir ihtara kadar Ramallah'a giden vergi gelirlerinin de kesildiğini belirten Smotrich, ayrıca İrlanda, Norveç ve İspanya'nın Filistin devletini tanıma kararı almasına cevap olarak Ramallah'a yeni mali yaptırımlar getireceklerini kaydetti.