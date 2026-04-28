Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gazze'nin kuzeyinde tıbbi oksijen üretiminin durma riski altında olduğu uyarısı

13:1628/04/2026, Salı
AA
Sonraki haber
Hastaneler ve sağlık merkezlerinde oksijen ihtiyacının arttığı vurgulanan açıklamada, tesiste oksijen üretiminin aksamasının "insani felakete" yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Katil İsrail'in sıkı kuşatması altındaki Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde tıbbi kullanım için oksijen üretim tesisinin ekipman yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalma tehdidi altında olduğu uyarısı yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada,
Gazze kenti ile Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde başta kronik hastalar olmak üzere tıbbi kuruluşların oksijen ihtiyacını karşılayan tesisin kapanma riskiyle karşı karşıya olduğu duyuruldu.

Tesisin yoğun ihtiyaç nedeniyle uzun süre yoğun faaliyet gösterdiği ve bu nedenle arızaların yaşandığı aktarıldı.

Açıklamada, "Yeterli alternatifin bulunmaması tıbbi oksijen tedarikinin aksaması tehdidi oluşturuyor ve bu durum, hastaların hayatı için ciddi risklere yol açıyor." ifadeleri kullanıldı.
Hastaneler ve sağlık merkezlerinde oksijen ihtiyacının arttığı vurgulanan açıklamada, tesiste oksijen üretiminin aksamasının "insani felakete" yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, yeni oksijen üretim tesislerinin kurulması ve sağlık kuruluşlarına sürdürülebilir bir şekilde tıbbi oksijen tedarikinin sağlanması için acil müdahale çağrısında bulunuldu.

Ayrıca, hastaların hayatının korunması ve sağlık hizmetlerinde sürekliliğin sağlanması gerekliliğine vurgu yapıldı.

İsrail'in kısıtlamalarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde birçok temel ihtiyaçta eksiklikler yaşanıyor.



#Gazze Şeridi
#İsrail
#Filistin
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Çift SIM kullananlar IMEI telefon kaydı nasıl yapacak?