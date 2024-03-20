Gazze'nin kuzeyine deniz yoluyla ilk yardım operasyonu: 200 ton gıda taşındı

Terör devleti İsrail'in 6 aydır saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde Filistinliler, yaşadıkları katliamlara, yıkımlara ve açlığa rağmen Ramazan ayında iftar için hazırlık yapıyor. İsrail'in saldırıları nedeniyle evlerini terk ederek Deyr El Balah kentinde derme çatma çadırlarda yaşayan Filistinli kadınlar, iftar sofrası için hazırlık yaptı. Filistinliler çoğu zaman yiyecek olarak yabani bitkileri pişirip, yiyorlar. Binlerce Gazzeli de yiyecek bulamadığı için tek bir lokma bile yemeden günler geçiriyor.