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Dünya

Gazze'ye ikinci yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi için gıda, ilaç ve su taşıyan 14 TIR'lık ikinci yardım konvoyunun, Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptığı bildirildi. Toplam 20 TIR'dan oluşan ilk yardım konvoyu 21 Ekim'de Gazze'ye girmişti.

07:21 . 23/10/2023 Pazartesi
AA
Gazze'ye ikinci yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

Gazze'ye ikinci yardım konvoyu Refah Sınır Kapısı'ndan giriş yaptı

Refah Sınır Kapısı Basın Ofisi Müdürü Vail Ebu Muhsin, yaptığı açıklamada, Mısır'ın gıda, ilaç ve su taşıyan 14 TIR'ın Gazze'ye girişi için Refah Sınır Kapısı'nı açtığını ifade etti.


Ebu Muhsin, TIR'ların Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına (UNRWA) teslim edileceğini ve sonrasında Filistinlilere dağıtılacağını kaydetti.


Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze'ye giren 14 TIR'la ilgili, "insani yardıma çok ihtiyaç duyan milyonlarca insan için küçük bir umut ışığı daha" değerlendirmesinde bulundu.

Toplam 20 TIR'dan oluşan ilk yardım konvoyu 21 Ekim'de Gazze'ye girmişti.






#gazze
#Refah Sınır Kapısı
#Ebu Muhsin
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