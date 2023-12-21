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Dünya

Gazze'yi kana bulayan İsrail'e Macron'dan skandal destek: Terör devletinin saldırılarını aklamaya kalktı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'e destek çıktı. İsrail'in saldırılarının Gazze'yi yıkmak veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırmak anlamına gelmediğini ileri süren Macron, terör devletini aklamaya çalıştı.

00:13 - 21/12/2023 Perşembe
Güncelleme: 00:27 - 21/12/2023 Perşembe
AA
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron
İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İsrail saldırılarının Gazze'yi yıkmak veya ayrım gözetmeden sivil halka saldırmak anlamına geldiği fikrinin yerleşmesine izin veremeyeceklerini söyledi.

Macron, Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını gerçekleştiren İsrail'e verdiği desteği her fırsatta dile getirmişti.

Geçtiğimiz ay BBC'ye röportaj veren Macron, "İsrail'in Hamas terör örgütüne karşı operasyonunda kasıtlı biçimde sivillere zarar vermekle suçlama niyeti olmadığını ve olmayacağını" ileri sürmüştü.

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Macron, "İsrail devleti ve sizin kendinizi savunma hakkınızı koşulsuz destekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ekim ayında da İsrail'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la görüşerek ülkesinin İsrail ile "omuz omuza durduğunu" ifade ederek, "Terörizme karşı bu savaşta yalnız bırakılmadığınızdan emin olmanızı istiyoruz. Herhangi bir karışıklığa mahal vermeden ve bu çatışmayı büyütmeden terörizme karşı mücadele etmek hepimizin görevidir” demişti.

Ayrıntılar Geliyor...



#Emmanuel Macron
#Fransa
#İsrail
33 dakika önce
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