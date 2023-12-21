Gazze'yi kana bulayan İsrail'e Macron'dan skandal destek: Terör devletinin saldırılarını aklamaya kalktı

İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin değerlendirmede bulunan Macron, "İsrail devleti ve sizin kendinizi savunma hakkınızı koşulsuz destekliyorum." ifadelerini kullanmıştı.

Ekim ayında da İsrail'i ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’la görüşerek ülkesinin İsrail ile "omuz omuza durduğunu" ifade ederek, "Terörizme karşı bu savaşta yalnız bırakılmadığınızdan emin olmanızı istiyoruz. Herhangi bir karışıklığa mahal vermeden ve bu çatışmayı büyütmeden terörizme karşı mücadele etmek hepimizin görevidir” demişti.